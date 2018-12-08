Дело Скрипалей: Полиция заподозрила РФ в еще двух убийствах на территории Британии









Как пишет издание, офицеры управления Скотланд-Ярда по контр-терроризму считают, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда происходили "подозрительные" смерти.





"Одна из линий расследования связывает агентов российской разведки, въезжавших в страну во время подозрительных смертей", - говорится в сообщении.





​Речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном, который умер в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона, мужчине было тогда 44 года. Сначала полиция сообщила об инфаркте. Однако через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в итоге в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией.





Известно что Перепиличный помогал британским спецслужбам расследовать российские финансовые потоки.









И второй случай - смерть предпринимателя Скотта Янга, который выпал из окна своей квартиры в центре Лондона.





Издание отмечает, что дела в этих двух убийствах переведут в категорию "подозрительных", когда начнется новый опрос свидетелей.





Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.





Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.





По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.





5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.





Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.





Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова&q t; - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.



