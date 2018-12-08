Кандидатка на «Мисс Вселенную» пропала по дороге на конкурс





Как отмечает издание, почти все остальные участницы, кроме Бангуры, уже готовятся к мероприятию на месте. Они предпочли прилететь на самолете. Сьерралеонка должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но от нее до сих пор нет никаких известий.





Последняя публикация Бангуры в Instagram датируется 29 ноября. Это ее снимок-открытка для конкурса. На фото она запечатлена возле бассейна в купальнике.





На официальной странице конкурса Бангура пока не появилась в разделе участниц.