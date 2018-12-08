Где работников чаще увольняют, а где – принимают на работу

На первом месте по соотношению принятых и уволенных работников с огромным отрывом от остальных в октябре расположилось снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (357,3%, т.е. на каждого потерявшего работу пришлись три с половиной нашедших ее), которое занимало четвертое место с конца в предыдущем месяце. Возможно, именно увольнение большого числа «старых» работников и привело к необходимости набирать новых, хотя, скорее всего, здесь сказался сезонный фактор – в домах включили отопление, а его нужно кому-то обслуживать и устранять аварии.





Далее следуют творчество, спорт, развлечения и отдых с 220,3% (четвертое место в сентябре), и здесь каких-то объяснений этому росту мы не нашли, здравоохранение и социальные услуги (150,5%, незначительный «плюс» в предыдущем месяце), образование (145,9%, лидер сентября, скорее всего продолжает сказываться фактор начала учебного года), а также информация и связь (143,9%, пятое место в сентябре). На ситуации в здравоохранении и образовании, несомненно, отразились и усилия властей по повышению оплаты труда.









«Антилидер» в октябре по сравнению с сентябрем не изменился, разве что «минус» стал не таким «глубоким» – это предоставление прочих видов услуг (соотношение принятых и уволенных работников 62,4%). Далее уже привычно следуют финансовая и страховая деятельность (65,5%, то же второе место с конца в сентябре), сельское, лесное и рыбное хозяйство (66,4%, сезон закончился, люди не нужны). Немногим лучше ситуация при осуществлении операций с недвижимым имуществом (78,2%), в строительстве (79,3%) и деятельности в сфере административных и вспомогательных услуг (80,8%).





При этом продолжает снижение и число официально зарегистрированных безработных: если по итогам августа т.г. их было зафиксировано 16,3 тыс., в конце сентября – 15,0 тыс., то на 1 ноября их число составило 14,6 тыс. человек. Рекордно низкого значения (0,3%) достиг и уровень зарегистрированной безработицы, который сформировался еще по итогам сентября т.г. Если же смотреть по регионам, то в Минске безработных почти нет (0,1%), а хуже всего обстоят дела в Витебской области, где уровень официальной безработицы составил 0,5%.



