Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо в Сочи

В турнире принимали участие 16 сильнейших атлетов мира в абсолютной весовой категории.





Отметим, что 30 ноября на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Токио Международная федерация самбо (ФИАС) получила временное признание в соответствии с пунктом номер 25 Олимпийской хартии. Это временное признание сроком на 3 года отражает то, что ФИАС следует ценностям Олимпийской хартии.





Самбо прошло долгий путь к олимпийскому признанию: в первом чемпионате мира по самбо в Тегеране в 1973 году приняли участие спортсмены из 11 стран, в прошлом году на чемпионате мира в Сочи выступали уже атлеты из 90 государств с пяти континентов, отмечает официальный сайт Международной федерации самбо.





Самбо развивается в нескольких дисциплинах — спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное и демонстрационное.



