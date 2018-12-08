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Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо в Сочи
Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо на призы Союзного государства Беларуси и России, посвященного 80-летию самбо. Состязания прошли 8 декабря в «Адлер-Арене» в Сочи.
В турнире принимали участие 16 сильнейших атлетов мира в абсолютной весовой категории.
Отметим, что 30 ноября на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Токио Международная федерация самбо (ФИАС) получила временное признание в соответствии с пунктом номер 25 Олимпийской хартии. Это временное признание сроком на 3 года отражает то, что ФИАС следует ценностям Олимпийской хартии.
Самбо прошло долгий путь к олимпийскому признанию: в первом чемпионате мира по самбо в Тегеране в 1973 году приняли участие спортсмены из 11 стран, в прошлом году на чемпионате мира в Сочи выступали уже атлеты из 90 государств с пяти континентов, отмечает официальный сайт Международной федерации самбо.
Самбо развивается в нескольких дисциплинах — спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное и демонстрационное.
Самбо будет представлено на II Европейских играх в Минске в июне 2019 года.
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Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо на призы Союзного государства Беларуси и России, посвященного 80-летию самбо. Состязания...
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