ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо в Сочи

09.12.2018 08:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо на призы Союзного государства Беларуси и России, посвященного 80-летию самбо. Состязания прошли 8 декабря в «Адлер-Арене» в Сочи.

В турнире принимали участие 16 сильнейших атлетов мира в абсолютной весовой категории.

Отметим, что 30 ноября на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Токио Международная федерация самбо (ФИАС) получила временное признание в соответствии с пунктом номер 25 Олимпийской хартии. Это временное признание сроком на 3 года отражает то, что ФИАС следует ценностям Олимпийской хартии.

Самбо прошло долгий путь к олимпийскому признанию: в первом чемпионате мира по самбо в Тегеране в 1973 году приняли участие спортсмены из 11 стран, в прошлом году на чемпионате мира в Сочи выступали уже атлеты из 90 государств с пяти континентов, отмечает официальный сайт Международной федерации самбо.

Самбо развивается в нескольких дисциплинах — спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное и демонстрационное.

Самбо будет представлено на II Европейских играх в Минске в июне 2019 года.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо на призы Союзного государства Беларуси и России, посвященного 80-летию самбо. Состязания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес просит отменить маркировку товаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика