Бизнес просит отменить маркировку товаров

Проблема с реформированием маркировки КИЗ или полной ее отменой назрела давно, считают в бизнес-союзе. В письме БСПН изложил свои аргументы.





«Одним из факторов негативного влияния на темпы экономического развития является высокая фискальная, в т.ч. неналоговая, нагрузка на субъекты хозяйствования. В 2017 году централизация финансовых ресурсов в бюджете, по данным Минфина, составила 40,5% к ВВП, в т.ч. налоговая нагрузка – 25%, отчисления на социальное страхование – 10,4%, неналоговые изъятия – 5,1% к ВВП», – отмечается в письме.





Сумма этих неналоговых изъятий в прошлом году составила примерно 5,4 млрд BYN, или 6% добавленной стоимости по каждой коммерческой организации. При этом гораздо большими они оказываются у тех, кто маркирует товары контрольными знаками. При производстве расходы на приобретение, маркировку и администрирование КИЗ в расчете на единицу товара составляют до 8–9%, а при импорте, например, чая – до 20% себестоимости.





БСПН провел анкетирование компаний, занимающихся производством и реализацией обуви, чая, кофе, соков, воды и безалкогольных напитков, и изучил мнение бизнесменов. Треть опрошенных заявили, что система маркировки КИЗ не обеспечивает заявленную экономическую безопасность и защиту интересов граждан. 66,7% опрошенных заявили, что маркировка только частично выполняет возложенные на нее функции и несет исключительно фискальный характер.









По мнению Союза, такую негативную оценку действующая система маркировки получила обоснованно. Утвержденный постановлением Совмина от 29.07.2011 № 1030 перечень товаров, подлежащих маркировке КИЗ, недостаточно определяет ситуацию на потребительском рынке. Сейчас маркировка касается 23 товарных групп, а стоимость контрольных знаков дифференцирована Минфином (постановление от 05.02.2016 № 3) и составляет от 1 копейки до 2 BYN.





«Совершенно очевидно, что объективные критерии и мотивы включения тех или иных товаров в перечень отсутствуют. К тому же такие товары, как масло растительное (код единой ТН ВЭД ЕЭС 1507-1517) и соки (код ТНВД ЕЭС 2009), согласно постановлению Совмина от 17.01.2014 № 35, отнесены к социально значимым товарам, цены на которые регулируются государственными органами», – отмечают в письме эксперты БСПН.





Кроме того, стоимость КИЗ не обоснована и завышена, говорит большинство респондентов. В 2017 году расходы организаций на приобретение контрольных знаков составили 2,3 млн BYN, на маркировку и администрирование – еще около 134 тыс. BYN, или 5,9% к затратам на покупку КИЗ.





«По сравнению с первоначальной сто стью КИЗ (в 2011 г.) она увеличилась более чем в 2 раза. В результате стоимость КИЗ на единицу товара резко возросла», – говорится в письме.





К названным издержкам добавляются расходы, связанные с приобретением и обслуживанием оборудования. Согласно постановлению МНС от 09.08.2011 № 32 для предприятий-производителей условия хранения КИЗ должны быть обеспечены в складских помещениях с температурой +20 градусов С и относительной влажности 55–65%.





«Все это, наряду с ростом затрат по другим статьям (рост цен на топливо, услуги связи, затрат на аренду, рост заработных плат в бюджетной сфере и, соответственно, рост тарифов на услуги, связанные с этим (например, услуги охраны и т.д.) привели к ухудшению финансово-экономического состояния организаций», – констатируется в письме.





Большинство организаций не видят плюсов от дорогостоящей процедуры маркировки товаров. Только 8,3% сказали о том, что маркировка дает им маркетинговую информацию и содействует защите отечественных производителей товаров.





Согласно данным анализа, эксперты БСПН делают вывод, что эта система – устаревшая, излишняя и затратная, и ее нужно отменить либо коренным образом модернизировать. Такого же мнения придерживаются и на предприятиях: за коренную модернизацию высказались 66,7% респондентов, за отмену маркировки товаров – 75%.





В своем письме эксперты БСПН предлагают уходить от использования КИЗ поэтапно – например, с 1 января 2019 года отменить маркировку чая, кофе, соков и воды. БСПН попросил Совмин поручить госорганам (Минэкономики, МАРТ, Госстандарту, МНС, МИД и другим заинтересованным ведомствам) подготовить предложения по гармонизации действующей системы КИЗ с разрабатываемой Национальной системой прослеживаемости товаров, а также маркировки в соответствии с техническими регламентами и санитарными требованиями в рамках ЕЭС.





В ответе из Минфина, подписанном заместителем министра Дмит­рием Кийко, говорится, что многие заинтересованные ведомства считают отказ от КИЗ преждевременным.





«Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками позволяет защитить интересы отечественных производителей маркируемых товарных групп, повышает контроль государства за оборотом данных товаров, увеличивает их легальный оборот за счет сокращения «серого» рынка, что способствует увеличению выручки добросовестных субъектов хозяйствования и, как следствие, поступлению платежей в бюджет», – сказано в ответе.





В письме приводится также статистика по росту производства товаров после введения маркировки (на которую эксперты БСПН парируют, что этот рост не был устойчив, если рассматривать динамику в течение нескольких лет).





В ответе БСПН также отмечается, что в начале марта главы правительств стран ЕЭС подписали соглашение о маркировке товаров. Вступление соглашения в силу находится на завершающем этапе, и должно запустить процесс изменения правил маркировки и в Беларуси. В своем письме Минфин предлагает вер­нуться к вопросу оптимизации перечня товаров, подлежащих маркировке, в 2019 году.





Вряд ли корректировки будут связаны с сокращением сферы применения КИЗ, считают в Союзе. БСПН намерен продолжать диалог с влас­тью по этому вопросу в интересах белорусского бизнеса.







