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Призраки прошлого. Дизайнер рассказала, что будет, если вешать семейные фото в доме
Американский дизайнер
В том, что мы привыкли вешать семейные фотографии на стены, нет ничего плохого. Главное — не увлечься и не завешать ими всю квартиру. Иначе получите визуальный хаос и станете заложниками своего прошлого, уверена Каролин.
Когда мы ежедневно смотрим на фотографии с какими-то событиями или памятные вещицы, то невольно оказываемся заложниками своего прошлого, уверена Каролин. Мы вынуждены мысленно возвращаться к тому событию, которое уже прошло, и снова переживаем его. И если дома хочется расслабиться, то это вряд ли получится.
Особенно это касается семейных фотографий, моменты на которых вы запечатлели сами — в них больше информации, чем в самом кадре. Воспоминания о месте, о том самом мгновении — это дополнительная работа для мозга.
«Вместо того чтобы помогать нам расслабиться, пространство начинает нас подавлять», —
Фотографии могут быть дома, но чтобы они не перегружали информацией, предпочтение нужно отдавать студийным — в них нет столько событийности, как в личных.
Поэтому, если вы не можете дома расслабиться и отдохнуть, осмотритесь вокруг — возможно, вы перегрузили свой интерьер лишними фотографиями. Дизайнер советует постепенно уменьшать их количество и наблюдать за своими ощущениями.
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В каждой фотографии есть история, и, глядя на фото, мы ее мысленно прокручиваем, перегружая мозг. А как тогда отдыхать?
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