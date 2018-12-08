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В Ивацевичском районе женщина спасла при пожаре хозяйку и ее внука

09.12.2018 09:39 — Разное | БелТА  
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В Ивацевичском районе женщина спасла при пожаре хозяйку и ее внука
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе очевидица спасла при пожаре частного дома хозяйку и ее внука, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре деревянного дома в деревне Гортоль поступило в МЧС 8 декабря после 23.00. "Огонь повредил кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку, имущество. До прибытия подразделений МЧС очевидица спасла 90-летнюю хозяйку дома и ее внука 1976 года рождения", - рассказали в управлении.

Спасенных осмотрела бригада скорой помощи. В госпитализации они не нуждались. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе очевидица спасла при пожаре частного дома хозяйку и ее внука, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении...
 
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