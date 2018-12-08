Ценники нужно оформлять правильно

При проведении контрольных мероприятий в объектах торговли и общественного питания Пинский межрайонный комитет государственного контроля Брестской области наряду с иными нарушениями выявляет нарушения и недостатки при оформлении ценников на товары.



Типичными нарушениями являют

ся: отсутствие ценников на товары, нечитаемая информация на ценниках, указание неверного или неполного наименования товара, маркировка товара стикерами с указанием только цены без оформления ценника, указание на ценнике производителя, поставщика вместо страны происхождения товаров.



Ценник – это бумажный или иной носитель, средство доведения до покупателя информации о товарах, продукции общественного питания и их ценах.



В настоящее время в соответствии с пунктом 22 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703 (далее – Правила продажи), продавец обязан обеспечить наличие ценников на товары с указанием наименования товаров, их сорта, массы и меры, цены за единицу массы, меры или единицу товаров, страны происхождения, даты оформления ценника.



Необеспечение данного требования влечет административную ответственность по части 1 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 10 базовых величин. Нарушение, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин согласно части 3 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь.



Информация на ценнике в обязательном порядке должна быть нанесена на белорусском или русском языке. Наименование товара должно быть указано полное, присвоенное изготовителем, цена за единицу товара должна быть в белорусских рублях (кроме случаев, установленных законодательством). При указании страны происхождения товара допускается написание как ее полного, так и краткого названия.



При осуществлении розничной торговли в нестационарных торговых объектах допускается вместо ценников на отдельные товары выставлять перечень имеющихся в продаже товаров с указанием их наименования, цены и страны происхождения. При этом работник продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его оформление, и печатью продавца, с указанием наименования, цены и страны происхождения товаров, а также наименования и цены предоставляемых покупателю услуг.



При продаже швейных, верхних и бельевых трикотажных, корсетных, чулочно-носочных, меховых изделий, головных уборов, обуви, галантерейных товаров, печатной продукции методом самообслуживания единый ценник может не выставляться.



В объектах общественного питания информацию о реализуемой продукции, товарах, об оказываемых услугах, скидках продавец доводит до сведения покупателя посредством меню, винной карты, ценников и другими способами, принятыми при оказании таких услуг.

В случае наличия в пищевых продуктах генетически модифицированных составляющих (компонентов) продавец обязан довести эту информацию до сведения покупателей не только на потребительской таре, но и на ценнике.



При проведении распродажи, выставки-продажи, при предоставлении скидок ценник на товары может выделяться цветом, формой или другим способом.



Запрещено вкалывание держателей ценников в пищевую продукцию.



Помимо обязательной информации, предусмотренной законодательством, продавец вправе выбрать внешний вид, оформление ценника самостоятельно. Ценники, как правило, имеют один размер, одно цветовое решение, эстетический вид, информация нанесена четким, разборчивым, одинаковым по размеру и типу шрифтом, удобным для прочтения потребителями.



Со вступлением в силу через три месяца после официального опубликования Правил продажи в новой редакции – в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.11.2018 №824 – предусмотрен ряд нововведений и к порядку оформления ценников на товары.



Так, ценником будет являться бумажный или иной визуально доступный для покупателей носитель информации, в том числе с электронным отображением информации, использованием грифельных досок, стендов, световых табло.



Цена должна быть указана на продовольственные товары за 1 килограмм или 1 литр, масса или мера которых составляет менее (более)

1 килограмма или 1 литра.



Продавец обязан будет продать покупателю товары, продукцию общественного питания по цене, указанной на ценнике (в меню), за исключением случаев продажи товаров, продукции общественного питания по более низкой цене. При размещении пищевых продуктов в холодильном оборудовании, продаже товаров в киосках, палатках, неизолированных торговых объектах, автомагазинах с использованием передвижных средств разносной торговли будет допускаться вместо ценников выставлять перечень имеющихся в продаже товаров с указанием информации, предусмотренной для ценника.



Ирина Лосич,

ревизор Пинского МКГК

Брестской области