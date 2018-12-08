ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работа программного обеспечения литовской таможенной службы восстановлена

09.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A


Работа программного обеспечения литовской таможенной службы восстановлена, работа ведется в штатном режиме. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.
 
Утром 8 декабря в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. Движение транспорта через все белорусско-литовские пункты пропуска было затруднено.
 
«Сейчас работа программных продуктов восстановлена. Сопредельной стороной контроль осуществляется в штатном режиме», — отметили в Гродненской региональной таможне.
 
По данным на 17.30 8 декабря, наибольшее количество грузовых транспортных средств — более 400 — ожидало въезда в Литовскую республику в пункте пропуска «Каменный Лог». В «Привалке» очередь из 240 грузовиков, в «Беняконях» и «Котловке» — порядка 100 большегрузов в каждом.
 
Вместе с тем, на польском направлении в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни очереди отсутствуют. Перевозчикам советуют учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа программного обеспечения литовской таможенной службы восстановлена, работа ведется в штатном режиме. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне....
 
Новости дня
Новости разные
 
В минской школе девочек и мальчиков учат информатике раздельно. Сексизм?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика