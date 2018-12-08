



Работа программного обеспечения литовской таможенной службы восстановлена, работа ведется в штатном режиме. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.

Утром 8 декабря в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. Движение транспорта через все белорусско-литовские пункты пропуска было затруднено.

«Сейчас работа программных продуктов восстановлена. Сопредельной стороной контроль осуществляется в штатном режиме», — отметили в Гродненской региональной таможне.

По данным на 17.30 8 декабря, наибольшее количество грузовых транспортных средств — более 400 — ожидало въезда в Литовскую республику в пункте пропуска «Каменный Лог». В «Привалке» очередь из 240 грузовиков, в «Беняконях» и «Котловке» — порядка 100 большегрузов в каждом.

Вместе с тем, на польском направлении в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни очереди отсутствуют. Перевозчикам советуют учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.