Как показывает статистика, предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения Правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, в частности, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.





Для того чтобы предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями, 3 декабря в районе стартовала республиканская акция «Безопасный Новый год!», которая продлится до 28 декабря.

Акция пройдет в четыре этапа. Первый уже прошел в территориальном центре социального обслуживания населения. В первой части мероприятия спасатели провели не только содержательную и познавательную интерактивную беседу с демонстрацией видеофильмов, но и различные тематические викторины по основам безопасности жизнедеятельности во время новогодних праздников с вручением буклетов. В продолжение мероприятия с концертом выступил фольклорный коллектив «Веснянка», а в завершении спасатели поздравили присутствовавших с наступающим Новым годом, пожелали счастья, здоровья и безопасных праздничных огней.

С 10 по 19 декабря в общеобразовательных учреждениях, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении, пройдет второй этап акции. Работники МЧС и юные спасатели расскажут о правилах использования пиротехники, поведении на льду, эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также о безопасности детей в период зимних каникул.

Третий этап пройдет с 20 по 25 декабря в местах продажи пиротехнических изделий и детских учреждениях здравоохранения.

Четвертый, завершающий этап акции пройдет с 26 по 28 декабря в местах массового пребывания людей.

Во время акции спасатели напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи и многое-многое другое. Приглашаем всех присоединиться к акции и провести праздники не только интересно, но и безопасно.

Марина КРАСНИК.