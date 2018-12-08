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3 декабря в районе стартовала республиканская акция «Безопасный Новый год!», которая продлится до 28 декабря

09.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Как показывает статистика, предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения Правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, в частности, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

3 декабря в районе стартовала республиканская акция «Безопасный Новый год!», которая продлится до 28 декабря

Для того чтобы предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями, 3 декабря в районе стартовала республиканская акция «Безопасный Новый год!», которая продлится до 28 декабря.
Акция пройдет в четыре этапа. Первый уже прошел в территориальном центре социального обслуживания населения. В первой части мероприятия спасатели провели не только содержательную и познавательную интерактивную беседу с демонстрацией видеофильмов, но и различные тематические викторины по основам безопасности жизнедеятельности во время новогодних праздников с вручением буклетов. В продолжение мероприятия с концертом выступил фольклорный коллектив «Веснянка», а в завершении спасатели поздравили присутствовавших с наступающим Новым годом, пожелали счастья, здоровья и безопасных праздничных огней.
С 10 по 19 декабря в общеобразовательных учреждениях, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении, пройдет второй этап акции. Работники МЧС и юные спасатели расскажут о правилах использования пиротехники, поведении на льду, эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также о безопасности детей в период зимних каникул.
Третий этап пройдет с 20 по 25 декабря в местах продажи пиротехнических изделий и детских учреждениях здравоохранения.
Четвертый, завершающий этап акции пройдет с 26 по 28 декабря в местах массового пребывания людей.
Во время акции спасатели напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи и многое-многое другое. Приглашаем всех присоединиться к акции и провести праздники не только интересно, но и безопасно.
Марина КРАСНИК.

 
 
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Как показывает статистика, предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения Правил...
 
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