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Работа не для слабонервных

09.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Михаил Климов – судмедэксперт. Согласитесь, не самая распространенная и романтичная профессия. Он проводит исследования, занимается сбором улик, проще говоря, помогает разобраться в особенностях совершенных преступлений и найти виновных.

Работа не для слабонервных
Михаил Климов

– Для тех, кто не знает: судмедэксперты исследуют тела умерших людей, но не всех, а только тех, где, по версии следствия, причиной смерти послужил преступный мотив. Они выносят решение о том, сам человек умер или же насильственной смертью. Также судмедэксперты снимают побои, проводят экспертизы вещественных доказательств, – пояснил Михаил.
Молодой человек родился в Круглянском районе, что в Могилевской области. Закончил Гомельской государственный медицинский университет. Кстати, судмедэкспертом решил стать в процессе учебы: на третьем курсе у студентов был цикл занятий, посвященный судебной медицине. Михаилу отрасль приглянулась, поэтому перед распределением выразил желание пойти в судмед-эксперты. Как говорит молодой специалист, отбирали их на конкурсной основе, желающих было много, но взяли лишь четверых. Он считает, что не последнюю роль в том, что он прошел отбор, сыграла успеваемость: средний балл у него был около восьми.
Затем Михаил прошел переподготовку в Минске и распределился к нам в район. Приехал сюда он вместе со своей супругой, которая тоже по профессии медик.
– Как вам Буда-Кошелево? – интересуюсь.
– Нам с женой нравится: город тихий, спокойный и аккуратный. К тому же, есть развитая инфраструктура: много магазинов, хороший кинотеатр.
Конечно, Михаил сейчас в начале своего трудового пути и пока не знает, как сложится его будущее, но отмечает, что не прочь закрепиться в нашем районе.
Роман ВЕЖНОВЕЦ.
Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
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Михаил Климов – судмедэксперт. Согласитесь, не самая распространенная и романтичная профессия. Он проводит исследования, занимается сбором улик,...
 
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