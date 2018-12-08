Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря

Овен

На этой неделе вы можете стать популярной личностью, оказавшись в центре событий. О вас будут рассказывать, на вас будут обращать внимание, правда, тут и до сплетен недалеко. Открываются новые перспективы и возможности, как в работе, так и в творчестве. В понедельник могут произойти отрадные события, которые улучшат ваше настроение. В пятницу контакты с руководством принесут пользу и решат некоторые жизненно важные вопросы. В субботу постарайтесь проявить терпение и сдержанность и избежать семейных ссор.

Полезно поискать новый источник заработка, так как прежние, если не иссякают, то становятся несколько скуднее. Ситуация же может потребовать от вас дополнительных затрат. Только не верьте на слово, не забудьте подписать трудовой договор.

Телец

Ваша работоспособность, решительность и энергичность принесут вам ощутимые результаты. Улучшение материального положения можно ожидать уже в понедельник. В среду лучше не брать кредиты и не подписывать важные договоры, есть риск ошибки. На этой неделе вам необходимо твердо встать на ноги и начать масштабное наступление практически по всем фронтам. Поддержка начальства позволит вам избавиться от вражды и интриг коллег. В четверг вас порадуют новости личной жизни. В субботу звезды предсказывают вам тотальную занятость: вы сами не оставите себе ни минуты свободного времени.

Близнецы

Понедельник может принести вам удачу и выгодные приобретения, причем вы потратите меньше средств, чем предполагали. У вас сейчас успешный период. Работа вас вдохновляет и радует, как и другие сферы вашей жизни. На этой неделе вас ждет романтическое свидание. Похоже, у вас в самом разгаре головокружительный роман. В четверг, когда эмоциональный накал пройдет, может поступить информация, которая откроет перед вами новые перспективы и горизонты. Суббота - самый насыщенный событиями день на этой неделе. Друзья порадуют вас своим вниманием, отлично будут складываться любовные отношения.

Рак

На этой неделе серьезных изменений в уровне дохода не ожидается, однако вы сможете продвинуться по карьерной лестнице и поработать на будущее. Вероятна материальная поддержка со стороны близких. В среду постарайтесь быть особенно внимательны и не опаздывать на работу. Вас ждет успех и популярность. На этой неделе вероятна командировка или дальняя поездка. В четверг, оказавшись в затруднительном положении, постарайтесь довериться голосу интуиции, так вы с большей вероятностью избежите ошибок. А вот на логику сейчас рассчитывать не стоит. Не нужно расстраиваться из-за чьей-то пустой болтовни. Ничто не должно отвлекать вас от намеченного плана, и вы добьетесь цели.

Лев

Во вторник не желательно впутываться в финансовые авантюры, особенно те, которые сулят мгновенный результат, выигрыш или баснословную прибыль. Всё это ловушка для привлечения простаков. Во второй половине недели постарайтесь не забывать о друзьях и семье, даже если у вас много работы. Кажется, в глубине души вы понимаете, что сами себя вводите в заблуждение. Приглядитесь повнимательнее к деловым партнерам и коллегам: не слишком ли вы им доверяете? Несмотря на трудности, вам удастся двигаться вперед, нащупывать и обходить скрытые препятствия. В пятницу не стоит суетиться и затевать дел, требующих хлопот. Будьте терпеливее к ошибкам и недостаткам окружающих, ищите компромиссы, хотя подчас это будет нелегко.

Дева

В среду возможны обманы и просчеты при заключении банковских договоров и сделок, поэтому старайтесь ничего серьезного не планировать. Пятница принесет вам конструктивные предложения от коллег, так что не стоит отлынивать от совещаний. На этой неделе вам будет необходимо удержаться на высоком профессиональном уровне, даже если ваши мысли направлены совсем в другое русло. Уверенность в своих возможностях и последовательность в действиях помогут вам завоевать расположение окружающих и укрепить хорошие отношения с начальством. Постарайтесь не грузить друзей своими проблемами. Во второй половине недели вы будете в хорошей форме и сможете успешно завершить начатые ранее дела.

Весы

На этой неделе вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам извлечь из этого всю возможную выгоду. Но не старайтесь указывать другим, что им делать. Возможно, в среду под давлением обстоятельств вы измените свою точку зрения. Семья может ожидать от вас слишком многого, но не принимайте всё близко к сердцу. Ваша любовь нуждается в обновлении и творческом подходе. Попробуйте просто подарить себя любимому человеку без всяких условий. Вам необходимо быть рядом и поговорить по душам.

Скорпион

Внимательность и сосредоточенность, а также креативные идеи - гарантия того, что вы не упустите своей выгоды, получите прибыль и повысите свой авторитет. Во вторник вас может ожидать премия или карьерный рост. Суббота - благоприятный день для покупок, так что, если есть время для того, чтобы побегать по магазинам, бегайте на здоровье. На нынешней неделе может резко возрасти ваша активность, что не замедлит положительно отразиться на всех ваших делах. Для того, чтобы успешнее справляться со сложными задачами, постарайтесь заранее их распланировать на всю неделю вперед. В понедельник желательно избегать суеты. В среду хорошо бы упорядочить свой образ жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Выходные удачны для поездок и путешествий.

Стрелец

Не жалейте денег на подарки своим близким, вам вернется больше, хотя, может быть, и не в материальной форме. Тем более, что звезды и так обещают вам стабильный доход. На этой неделе вам может быть сложно переключаться с решения своих проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит путать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей. Во вторник постарайтесь не общаться с людьми, которые не вызывают у вас симпатии. В выходные дни проведите больше времени с семьей. Вероятна случайная встреча с очень привлекательным человеком, который может не на шутку заинтересовать вас. Но не спешите рвать уже сложившиеся любовные отношения в расчете на новые. Все может оказаться куда сложнее, чем кажется.













