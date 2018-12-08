Спикер Госдумы предложил создать Большое евразийское партнерство на базе ЕАЭС и с участием ШОС для противодействия санкциям США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым развивать интеграционные проекты, предлагает создать Большое евразийское партнерство на базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и с участием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для противодействия американским санкциям.

"Наше торгово-экономическое сотрудничество определённо выиграет, если будут обеспечены, в том числе правовые, условия для межбанковских операций, взаиморасчётов в национальных валютах, защите инвестиций, оптимизации процедуры движения товаров через границу", - сказал В.Володин на Второй конференции спикеров Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции.

"Эффективно решить эту задачу можно, развивая интеграционные проекты. Например, на базе Евразийского экономического союза, создать Большое евразийское партнерство с участием ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества",- продолжил В.Володин.

"Нам необходимо совместно противодействовать реализуемой Соединенными Штатами Америки политике протекционизма, возведения торговых барьеров, санкций и ограничений", - заявил он.

В.Володин отметил, что "все предпринимаемые нами меры должны вести к выстраиванию открытого диалога международного сообщества по вопросам противодействия терроризму без вмешательства во внутренние дела суверенных государств, без двойных стандартов и попыток оправдания действий террористов".

Первую встречу спикеров парламентов стран ШОС, как проинформировал своих коллег спикер Госдумы, планируется провести после ее расширения в период председательства России в этой Организации в 2019-2020 годах.

Единственная встреча глав парламентов государств-членов ШОС состоялась в 2006 году, она была без Индии и Пакистана, которые вступили в ШОС в 2017 году. Россия, Китай, Пакистан, Индией, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан являются странами-участницами ШОС, Иран и Афганистан имеют статус государств-наблюдателей ШОС, а Турция - партнера по диалогу.