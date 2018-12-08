В Тегеране заявляют о стремлении скорее реализовать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил на встрече со спикером Госдумы Вячеслава Володина намерение своей страны обеспечить скорейшее вступление в силу соглашения с Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли.

"Иранская сторона подтверждает намерение обеспечить скорейшее вступление в силу временного соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - передал слова министра журналистам одни из участников встречи.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.

ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.