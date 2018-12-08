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Смогут ли США отключить SWIFT: комментарий эксперта

09.12.2018 09:47 — Разное | UDF  
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Прочитал сегодня в нескольких местах, что США могут отключить SWIFT "империи зла".

Я бы очень хотел, чтобы империю зла отключили от всего на свете, даже от Солнца и воздуха, но предпочитаю всегда быть реалистом. Быть реалистом - это не значит быть пессимистом, а это значит не верить в чудеса и исходить из реальности и реальных знаний.

США не имеют ни технической, ни юридической возможности отключить какую-либо страну от сервисов SWIFT - Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication являющейся частной бельгийской компанией, находящейся, соответственно под юрисдикцией Бельгии и Евросоюза.

Единственный известный случай, когда эта компания отключила целую страну от своих сервисов - это отключение Ирана в соответствии с санкциями, наложенными СБ ООН. В любом ином случае для такого отключения нужно либо решение самой компании, либо санкции, введённые Евросоюзом или правительством Бельгии.

Если кто ссылается на то, что сказал Курт Волкер, то вот, что он буквально сказал. Он упомянул отключение от сервисов SWIFT как гипотетическую меру, тут же подчеркнув, что эта компания находится в бельгийской юрисдикции: «Volker said another possible measure is cutting Russian banks from the international SWIFT banking network, which operates under Belgian law and facilitates international transactions by sending payment orders between institutions in different countries.»

Предлагаю смотреть на вещи реально, исходя из Знания. Знание - сила. И оно обязательно поможет победить зло.

 
 
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Прочитал сегодня в нескольких местах, что США могут отключить SWIFT "империи зла".
 
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