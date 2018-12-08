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Погода на 9 декабря: осадки, гололед, до +4 градусов

09.12.2018 09:45 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Последний день нынешнего уик-энда в Беларуси пройдет под знаком осадков. Причем мокрый снег будет сменять дождь. Сохранятся гололед и гололедица.

Этой ночью было облачно. В большинстве областей страны выпал мокрый снег. Также наблюдался дождь. К сожалению, аналогичная ситуация ожидается и сегодня днем. Кроме того, в некоторых районах возможен туман.

Водителям следует быть особенно внимательными – на дорогах гололедица. Однако и пешеходам стоит помнить про гололед, который уже принес немало неприятностей белорусам.

Ветер будет южным юго-западным. Его скорость составит от 5 до 10м/с, днем – порывы до 14м/с. Если ночная температура варьировалась от -4 до +2 градусов, то днем немного потеплеет – обещают от -2 до +4 градусов.

В понедельник будет облачно и вновь ожидаются мокрый снег и дождь. Ночью и утром в восточных регионах республики местами будет гололед. А на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Будет юго-западный ветер. Его скорость составит от 4 до 9, при порывах – до 14м/с. Ночью столбики термометров покажут от трех градусов мороза до трех градусов тепла, а днем – от -1 до +5 градусов.

 
 
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Последний день нынешнего уик-энда в Беларуси пройдет под знаком осадков.
 
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