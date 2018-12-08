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Кандидатка на "Мисс Вселенную" пропала по дороге на конкурс
Эстер Бангура
Как отмечает издание, почти все остальные участницы, кроме Эстер Бангуры, уже готовятся к мероприятию на месте. Они предпочли прилететь на самолете. Сьерралеонка должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но от нее до сих пор нет никаких известий.
Последняя публикация Бангуры в Instagram датируется 29 ноября. Это ее снимок-открытка для конкурса. На фото она запечатлена возле бассейна в купальнике.
На официальной странице конкурса Бангура пока не появилась в разделе участниц.
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Представительница Сьерра-Леоне Эстер Бангура бесследно исчезла.
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