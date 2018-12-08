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Кандидатка на "Мисс Вселенную" пропала по дороге на конкурс

09.12.2018 09:35 — Разное | UDF  
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Эстер Бангура
Представительница Сьерра-Леоне на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018» Эстер Бангура бесследно исчезла. Она поплыла на состязание в Таиланд на корабле, но так и не добралась, передает El Nacional.

Как отмечает издание, почти все остальные участницы, кроме Эстер Бангуры, уже готовятся к мероприятию на месте. Они предпочли прилететь на самолете. Сьерралеонка должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но от нее до сих пор нет никаких известий.

Последняя публикация Бангуры в Instagram датируется 29 ноября. Это ее снимок-открытка для конкурса. На фото она запечатлена возле бассейна в купальнике.

На официальной странице конкурса Бангура пока не появилась в разделе участниц.

 
 
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Представительница Сьерра-Леоне Эстер Бангура бесследно исчезла.
 
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