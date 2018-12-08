«Месяц нет нормального интернета». Если услуга некачественная, должны снизить ее стоимость

Далеко не все потребители знают, что делать, когда продавец ли исполнитель какой-либо услуги нарушает их права. Не все даже сразу поймут, что что-то нарушается. Юрист Иван Райкевич рассказал, как потребителям действовать в сложных ситуациях, чтобы отстоять свои права.



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«Пока 4 месяца обещал привезти чехол на кресло, ребенок из него вырос»

— Купили в интернет магазине детское автокресло в начале августа. Нам его доставили. Оказалось, что товар полностью не укомплектован — не хватало защитного чехла от солнца, — рассказывает молодая мама из Могилева. — Позвонили в магазин. Там сказали, чтобы мы подождали немного, недостающий элемент подвезут. Мы согласились.

Девушка уже попадала в аналогичную ситуацию, когда делала покупки в этом магазине. Ей доставили неукомплектованную коляску, но продавец довольно быстро привез недостающую деталь.

— Однако на этот раз прошло уже 4 месяца, а чехла все нет. Причем мы неоднократно звонили продавцу, напоминали о себе. Мы даже предложили вернуть им товар. Говорят, что мы креслом пользовались, поэтому вернуть его нельзя, но они нам могут сделать скидку в 15 рублей. Пока они нас кормили обещаниями привезти чехол, ребенок уже вырос из кресла. Можем ли мы претендовать на возврат полной стоимости кресла — 60 рублей? Ведь из-за них нам пришлось пользоваться неукомплектованным товаром.

Юрист Иван Райкевич говорит, что в данной ситуации покупатель имеет право на возврат полной стоимости товара, а не на скидку.

— Если чехол шел в комплекте, то покупатель вправе потребовать возврата денежных средств за некачественный товар. Эти требования стоит записать в книгу замечаний и предложений, либо отправить заказным письмом с описью вложения и обратным уведомлением о вручении, — комментирует юрист. — Покупатель должен вернуть некачественный товар, а продавец — полную его стоимость.

«Холодильник чинили два месяца. Имею ли право на компенсацию?»

— В июле прошлого года купила холодильник стоимостью 772 рубля. На всякий случай оформила программу расширенного сервиса на 5 лет, — рассказывает жительница Сморгони. — Спустя год на дверях начали лопаться резинки-уплотнители, даже на дверце морозильной камеры, которой пользуюсь крайне редко. Обратилась в магазин. Приехали представители, забрали мой холодильник в ремонт, а взамен предоставили другой. Он был больше моего по размерам и не вместился в пенал встроенной кухни, поэтому все месяцы — с 28 сентября, которые мой холодильник ремонтируют, стоит посреди кухни.

Девушке все время говорили, что ремонт ее холодильника затягивается по непонятным причинам.

— Только сейчас мне его пообещали вернуть. Сказали, что один уплотнитель отремонтировали, второй поменяли. Могу ли я предъявить магазину требование о выплате неустойки 1% за превышение сроков ремонта, отведенных законом? Когда я просила продавца поменять мне мой холодильник на аналогичный новый или вернуть деньги, мне ответили, что я не имею на это права. И что компенсация мне тоже не полагается, так как мне дали подменный холодильник на время ремонта.

Юрист говорит, что в этой ситуации продавец неправ.

— Холодильник должны были отремонтировать за 14 дней. В противном случае покупатель имеет право на компенсацию в размере 1% от стоимости товара за каждый день ремонта сверх срока, — напоминает Иван Райкевич. — Кстати, если товар на гарантии и вдобавок оформлялась программа расширенного сервиса, то есть две гарантии действуют одновременно, при обнаружении в товаре недостатков, в первую очередь применяется гарантия производителя. Поэтому здесь речь идет именно о гарантийном ремонте. Покупатель имеет право и вовсе отказаться от товара, потребовать за него деньги и неустойку. Напомню, что нужно письменно заявить свои требования. Можно оставить соответствующую запись в книге замечаний и предложений.

Юрист отмечает, что если продавец и в письменном ответе откажется вернуть деньги, можно смело подавать на него в суд.



Фото с сайта gorodkirov.ru

«Батареи практически не греют, но и ЖЭУ, и застройщик нас игнорирует»

— Мы купили квартиру в новостройке. Дом находится на гарантии, — рассказывает жительница Минска. — В квартире холодно, батареи практически не греют. Звонили в 115. К нам приходили специалисты, замеряли температуру воздуха в квартире. Их градусник показал 19 градусов, то есть температура вроде как в пределах нормы. Но как так может быть, если у нас холодные батареи? Обращались к застройщику, просили устранить проблему. Он сослался на коммунальные службы, мол, это в их компетенции. Зима идет, а вопрос не решается, мы мерзнем. Куда обратиться с жалобой на некачественное оказание услуги?

В подобных ситуациях, если вопрос не получается решить ни с застройщиком, ни с коммунальниками, Иван Райкевич порекомендовал обратиться в местный исполком.

— Нужно написать заявление о некачественном оказании услуги по отоплению жилого помещения в отдел торговли услуг местного исполнительного комитета, — коротко прокомментировал юрист.

«За месяц 4 раза обращался в техподдержку, но нормального интернета до сих пор нет»

— Около месяца назад подключил интернет. Однако качество его просто никакое- интернета практически нет. За 2 недели 4 раза подавал заявку на вызов мастера. Мастер приходит, проверяет, линия, вроде, в порядке. Но к вечеру снова невозможно зайти в интернет, — рассказывает парень из Минска. — Звоню в техподдержку, там говорят, что параметры линии очень плохие. Могу ли я вернуть деньги, которые заплатил в этом месяце за интернет? Ведь услуга не надлежащего качества.

Оказалось, что в этом случае можно снизить стоимость услуг, то есть вернуть часть денег.

— Для этого в книге замечаний и предложений провайдера, оказывающего услугу, нужно написать следующее: «Я, ФИО, пользуюсь услугами интернета от (название провайдера и номер договора с датой его заключения). В период с такого-то по такое-то число услуги были оказаны некачественно (обрывы связи, отказ работы оборудования), в связи с чем я не единожды обращался в службу технической поддержки. Согласно пп.1.2 п. 1 ст. 31 Закона „О защите прав потребителей“, при обнаружении отступлений от условий договора, ухудшивших результат работы (услуги), или иных недостатков выполненной работы (оказанной услуги) потребитель вправе потребовать соразмерного уменьшения установленной цены выполненной работы (оказанной услуги). В связи с вышеизложенным, а так же руководствуясь Законом „О защите прав потребителей“ прошу уменьшить цену за оказанные услуги по предоставлению интернета за период с такого-то по такое-то число», — говорит юрист.