Могилевский правозащитник раскритиковал перед представителями Совета Европы белорусскую систему контроля за тюрьмами и колониями









Правозащитник Борис Бухель принял участие в семинаре «Общественный контроль за учреждениями уголовно-исполнительной системы», который организовало Министерство юстиции при поддержке Совета Европы в Минске





Всего на мероприятии присутствовали десятки чиновников и представителей Совета Европы.





— Мне было важно донести, что реальных инструментов контроля общественные наблюдательные комиссии (ОНК) не имеют. Когда мы хотели лично встретиться с политзаключёнными Димой Полиенко и Михаилом Жемчужным, начальник УДИН МВД по региону Юрий Толкачёв нам отказал. По его мнению, ОНК просто не имеет права рассматривать жалобы на плохое содержание осужденных, — рассказал Бухель.





Дмитрий Полиенко уже находится на свободе. Однако во время нахождения в бобруйской ИК-2, он жаловался на жестокое обращение, а также отсутствие вменяемой медицинской помощи. Как рассказывал экс-политзэк в своих интервью, у него загноилась нога. Если бы его во время не отправили в больницу Жодино, то он мог её просто лишиться.





Второй политзаключённый, Михаил Жемчужный, до сих пор отбывает наказание в ИК № 9 в Шклове. Там он регулярно сталкивается с давлением со стороны администрации, а другие заключённые нередко угрожают ему расправой — доходило даже до драки.





Однако республиканская общественная комиссия, которую возглавляет Татьяна Кравченко, никаких нарушений во время визита в колонию к Жемчужному не заметила.





— Он сам провоцирует работников колонии, сам не хочет покидать штрафной изолятор. Мы разговаривали с его сокамерниками, которые сами возмущаются его поведением, — заявила на семинаре Кравченко.









Бухель к её словам относится с презрительной иронией:





— Если Жемчужный такой плохой, то чего же нам не дали встретиться тогда с ним? Ещё смешнее, что Кравченко рассказывала на семинаре про анкетирование заключенных.





По словам Кравченко, республиканская комиссия присутствует, когда заключенные заполняют анкеты, а сотрудники администрации отсутствуют. Также она обратила внимание, что анкеты не именные. А раз так, то и писать заключённые могут все, что угодно. Бухель на семинаре поделился тем, как проходило анкетирование в колонии Жемчужного:





— Когда мы, члены областной ОНК, узнали, что республиканская комиссия будет проводить анкетирование, то напросились посмотреть и получить опыт. Но мы ничего не увидели, никакого анкетирования. Когда перед самым отъездом из ИК № 9 я лично спросил Татьяну Кравченко, почему они не стали проводить анкетирование осужденных, она неожиданно ответила, что анкетирование проведено. И что бланки своих анкет по приезде в ИК № 9 она отдала представителям администрации с просьбой провести анкетирование осужденных, что они и сделали, пока мы ходили по колонии. А после окончания обследования колонии и нашего возвращения в кабинет начальника ИК № 9 представители администрации отдали ей заполненные анкеты.





Ещё одна важная тема, которую поднял Борис Бухель, это доступ в лечебно-трудовые профилактории, спецшколы и спецучилища.





— Раньше члены ОНП несколько раз посещали ЛТП. Однако, в этом году нам сообщили, что посещать ЛТП мы не можем, так как они не входят в систему департамента исполнения наказаний МВД. Точно также, по мнению властей, мы не имеем права посещать ИВС, СПТУ и спецшколы закрытого типа, которые есть в Могилёве, — сказал Бухель.









Он отмечает, что в этих исправительных учреждениях содержатся люди, в том числе и дети, лишённые свободы по приговорам, постановлениям и решениям судов. И там тоже нарушаются их права человека и установленные государством правила и нормы их содержания. И громких примеров много:





— В конце ноября прошлого года шестерых ребят избили сотрудники Могилёвского СПТУ № 2 закрытого типа. Из-за их побега. Каждого из несовершеннолетних избивали по одному. В итоге у одного парня диагностировали компрессионный перелом первого позвонка. В итоге было возбуждено уголовное дело и бывшего директора приговорили к 5,5 годам колонии усиленного режима. Для этого надо было ждать, чтобы детей избили. И никакого контроля за этим нет, — рассказал Бухель.





Во время семинара члены республиканской общественной комиссии и чиновники министерств раскритиковали Бухеля за его выступление, поскольку посчитали это «нагнетанием обстановки и попытке показать представителям Совета Европы нужную картинку».





Сам правозащитник с этим не спорит:





— Конечно, мы должны показать нашу картинку. Потому что если верить картинке чиновников, то в уголовно-исправительной системе Беларуси все замечательно, что является очевидным бредом. Один из представителей Совета Европы так и сказал, что он не верит отчетам, в которых нет упоминания о каких-либо проблемах.





Бухель также предлагает несколько изменений, которые, по его мнению, позволят общественным комиссиям стать реальным инструментом контроля за соблюдением прав человека:





- предоставить право ОНК посещать также ИВС, ЛТП и находящиеся в ведении Министерства образования детские СПТУ и спецшколы, в которых по приговорам, постановлениям и решениям судов содержатся взрослые люди и подростки;





- при получении разрешения на посещение территории или в зданий органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, ИВС, ЛТП и детских исправительных колоний и спецшкол, предоставить право членам ОНК посещать по своему выбору любые помещения исправительных учреждений, в которых содержатся или находятся осужденные и арестованные, указанные в жалобах и заявлениях, поступивших в ОНК;





- предоставить право членам ОНК встречаться и беседовать наедине с осужденными и арестованными, указанными в жалобах или заявлениях, поступивших в ОНК, или указанными в публикациях СМИ;





- предусмотреть ускоренный порядок получения ОНК разрешения на посещение исправительных учреждений, ИВС, ЛТП и детских исправительных СПТУ и спецшкол при поступлении жалобы на нарушение прав осужденных или при появлении такой информации в СМИ;





- предоставить право и ввести в обязанность ОНК отвечать на обращения граждан и юридических лиц в рамках Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц». Распространить действие Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» на ОНК. Установить, что одним из направлений деятельности ОНК является работа с обращениями граждан и юридических лиц.





- внести в обязанность государственных органов, и в первую очередь МВД и министерств юстиции, образования и здравоохранения, и всех их структурных подразделений своевременно и мотивировано отвечать и должным образом реагировать на обращения областных и республиканской ОНК в рамках Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц»;





- внести в указанные нормативные акты, и в первую очередь в Постановление Минюста № 76 от 28.03.2006 г. дополнения и изменения, в которых установить детальный, пошаговый и однозначно понимаемый всеми порядок анкетирования членами ОНК осужденных во время посещения органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности.







