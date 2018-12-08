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Экс-белоруска Дарья Блашко уверенно выиграла спринт на Кубке Австрии
Принявшая украинское гражданство экс-белоруска Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку на Кубке Австрии по биатлону.
Второе место заняла канадка Эмма Ландер, тройку замкнула ее соотечественница Бодри Сара.
Еще одна бывшая биатлонистка сборной Беларуси россиянка Кристина Ильченко расположилась на шестом месте.
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Принявшая украинское гражданство экс-белоруска Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку на Кубке Австрии по биатлону.
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