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Брестчанин Владислав Керезь стал победителем российского шоу «Адская кухня»

09.12.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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Во втором сезоне реалити-шоу он стал лучшим поваром и получил должность су-шефа в ресторане Константина Ивлева



Владислав Керезь родился в Бресте в 1996 году, закончил торгово-технологический колледж, получив специальность повара. После колледжа парень попал на отработку в ресторан японской кухни, но оставаться там не захотел и отработал только полтора года из двух положенных.

- Я чувствовал, что там только деградирую. И решил что-то менять, бросить все в Бресте. Заплатил за отработку и уехал работать в Польшу. Мне было очень интересно, каково это там, в Европе. Поработал в Польше год. После полетел трудиться в Черногорию, в отель. Оттуда искал московских шеф-поваров, чтобы стажироваться у них. Нашел шефа, который дал добро, собрал вещи и полетел в Москву, - рассказал TUT.BY Владислав. - Когда работал в Польше, постоянно смотрел польскую версию шоу «Адская кухня». Мне ну очень хотелось принять участие! Думаю, это очень хороший старт в карьере повара.

Во втором сезоне «Адской кухни» в России приняли участие 17 поваров, но лишь двое дошли до финала. Ведущему и шеф-повару Константину Ивлеву больше приглянулся Владислав - в финале он обошел Илью Амерханова.

Оригинальное шоу «Адская кухня» впервые вышло в США в 2011 году, а его бессменным ведущим стал известный в мире шеф-повар Гордон Рамзи. В России аналог программы впервые появился год спустя, но в отличие от заокеанского шоу, в котором запущен уже 18-й сезон, первая российская «Адская кухня» с шефом и ведущим Арамом Мнацакановым продержалась лишь два года. В 2017 году шоу перезапустил известный шеф-повар Константин Ивлев. Главный приз программы - миллион российских рублей и должность су-шефа в одном из престижных российских ресторанов.


 
Теги: Брест
 
 
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Во втором сезоне реалити-шоу он стал лучшим поваром и получил должность су-шефа в ресторане Константина Ивлева
 
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