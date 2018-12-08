|
Беларуска попала в топ-5 на конкурсе «Мисс мира». А ещё она самая красивая девушка Европы
>
В Китае закончился конкурс «Мисс мира». Победила Ванесса Понсе де Леон из Мексики, а беларуска Мария Василевич попала в топ-5 и получила титул «Мисс мира Европа» − и это лучший результат для нашей страны за всю историю участия в конкурсе.
Конкурс длился месяц − с 9 ноября. За это время девушки прошли выполнили множество заданий, а суди выбирали лучших в номинациях «Мисс топ-модель» (мы
Победительница «Мисс мира» получит в награду деньги, но отдаст их все на благотворительность − это условия контракта. Также она обязана участвовать в благотворительных акциях до следующего конкурса. А ещё ей на год оплатят квартиру в Лондоне. А вот так выглядит победительница Ванесса Понсе де Леон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае закончился конкурс «Мисс мира». Победила Ванесса Понсе де Леон из Мексики, а беларуска Мария Василевич попала в топ-5 и получила титул «Мисс мира Европа» − и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)