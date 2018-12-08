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Беларуска попала в топ-5 на конкурсе «Мисс мира». А ещё она самая красивая девушка Европы

09.12.2018 11:05 — Разное | KYKY  
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В Китае закончился конкурс «Мисс мира». Победила Ванесса Понсе де Леон из Мексики, а беларуска Мария Василевич попала в топ-5 и получила титул «Мисс мира Европа» − и это лучший результат для нашей страны за всю историю участия в конкурсе.

Конкурс длился месяц − с 9 ноября. За это время девушки прошли выполнили множество заданий, а суди выбирали лучших в номинациях «Мисс топ-модель» (мы писали, что тут Мария Василевич попала в топ-30), «Мисс спорт», «Мисс талант», «Мисс благотворительность», «Мисс мультимедиа», «Мисс танец мира», «Мисс интеллект». Всего в конкурсе красоты участвовали девушки из 118 стран мира. В финале Мария вышла на сцену в наряде из глиттерной ткани, которая меняла оттенки синего и бирюзового − это должно ассоциироваться с рекам и озёрами Беларуси. Дизайн платья разрабатывала Юлия Латушкина.

Победительница «Мисс мира» получит в награду деньги, но отдаст их все на благотворительность − это условия контракта. Также она обязана участвовать в благотворительных акциях до следующего конкурса. А ещё ей на год оплатят квартиру в Лондоне. А вот так выглядит победительница Ванесса Понсе де Леон.

 
 
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В Китае закончился конкурс «Мисс мира». Победила Ванесса Понсе де Леон из Мексики, а беларуска Мария Василевич попала в топ-5 и получила титул «Мисс мира Европа» − и...
 
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