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Небывалые протесты против властей во Франции

09.12.2018 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Небывалые протесты против властей во Франции

Фото: Thibault Camus/AP

В субботних протестах во Франции, толком для которых стало введение дополнительного, экологического налога на топливо, вышли около 125 тыс. человек. Власти говорят об огромных экономических потерях в ходе столкновений с полицией.

В субботних протестах так называемых желтых жилетов во Франции приняли участие 125 тыс. человек, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер. По его словам, правоохранительные органы «контролируют» ситуацию, хотя «напряженность сохраняется в Париже и провинции». Во всех городах полицейскими задержаны 1150 демонстрантов. Травмы получили 118 протестующих и 17 полицейских и жандармов. В самой столице Франции на улицы вышли 10 тыс. демонстрантов, пишет РБК.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила о «невосполнимом ущербе» городу. По ее словам, сотни магазинов и публичных мест не открылись в столице в день протестов, во многих районах наблюдается деградация, остановилась экономическая и культурная жизнь.

Беспорядки наблюдались не только в Париже - столкновения протестующих с полицией прошли в Бордо, Лионе, Тулезе, сообщает Reuters.

Протесты «желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября. Изначально сотни тысяч демонстрантов выступали против новых реформ - повышения налогов на бензин в целях защиты окружающей среды. Власти Франции пошли на уступки и приняли мораторий на повышение цен на топливо, но фокус протестов сместился на недовольство властью и теперь протестующие требуют отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон лишь однажды прокомментировал протесты во Франции - находясь на саммите G20 в Аргентине, он заявил, что насилие не имеет отношения к «мирному выражению легитимной злости» и пообещал привлечь к ответственности тех, кто повредил Триумфальную арку. Ожидается, что президент Франции выступит с обращением в начале следующей недели.

 
 
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В субботних протестах во Франции, толком для которых стало введение дополнительного, экологического налога на топливо, вышли около 125 тыс. человек. Власти говорят...
 
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