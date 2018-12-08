ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О жизни после жизни: в Минске презентовали российско-белорусский фильм

09.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Есть ли жизнь после жизни? Дать ответ на этот вопрос попытались создатели одноименной кинокартины. Премьера российско-белорусского фильма прошла в Минске, передает телеканал «МИР 24». 

Ленту презентовал ее режиссер Дмитрий Астрахан. «Жизнь после жизни» – мелодрама с элементами фэнтези. По словам создателей картины, именно благодаря смешению жанров на экране удалось создать особую атмосферу.

«Наш фильм – это пронзительная история о семье, о любящих людях, о том, как они начинают понимать, что в жизни важно, а что второстепенно. Но взгляд на любовь у нас необычный», – говорит режиссер.

Кроме полнометражного фильма для зрителей подготовили и четырехсерийную телеверсию. В ней появятся новые сюжетные линии. В этом варианте одну из ролей исполнил сам Дмитрий Астрахан.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мелодрама с элементами фэнтези рассказывает о том, как любящие люди начинают понимать, что в жизни важнее всего.
 
Новости дня
Новости разные
 
Небывалые протесты против властей во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика