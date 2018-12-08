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О жизни после жизни: в Минске презентовали российско-белорусский фильм
09.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Есть ли жизнь после жизни? Дать ответ на этот вопрос попытались создатели одноименной кинокартины. Премьера российско-белорусского фильма прошла в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Ленту презентовал ее режиссер Дмитрий Астрахан. «Жизнь после жизни» – мелодрама с элементами фэнтези. По словам создателей картины, именно благодаря смешению жанров на экране удалось создать особую атмосферу.
«Наш фильм – это пронзительная история о семье, о любящих людях, о том, как они начинают понимать, что в жизни важно, а что второстепенно. Но взгляд на любовь у нас необычный», – говорит режиссер.
Кроме полнометражного фильма для зрителей подготовили и четырехсерийную телеверсию. В ней появятся новые сюжетные линии. В этом варианте одну из ролей исполнил сам Дмитрий Астрахан.
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Мелодрама с элементами фэнтези рассказывает о том, как любящие люди начинают понимать, что в жизни важнее всего.
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