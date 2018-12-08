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Награждён бывший военком Городокского района

09.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Валерий Шепелевич, с 1990 по 1995 г. руководивший Городокским райвоенкоматом, награжден нагрудным знаком «100 лет военным комиссариатам Республики Беларусь». Награду ему вручил военком района подполковник Александр Волков 5 декабря (на снимке).

За плечами подполковника в отставке — годы службы в различных уголках бывшего СССР: закрытом городе Красноярск-26, Бобруйске, Чериковском районе, Читинской области, Городке. Немало испытаний выпало на долю Валерия Николаевича, справляться с которыми ему всегда помогала семья. Наш райцентр для В.Н. Шепелевича, уроженца г. Хотимска Могилёвской области, стал второй родиной. Переехав сюда из Забайкальского военного округа в трудные годы распада Советского Союза, он смог поднять престиж воинской службы среди населения, показав собственным примером, что служба в армии — почетная обязанность каждого гражданина Беларуси.

  — Валерий Николаевич внес ощутимый вклад в развитие военного комиссариата Городокского района и заслужил награду добросовестным выполнением своих обязанностей, — отметил Александр Волков.

Евгения САБИЦКАЯ.

Награждён бывший военком Городокского района

 
 
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Валерий Шепелевич, с 1990 по 1995 г. руководивший Городокским райвоенкоматом, награжден нагрудным знаком «100 лет военным комиссариатам Республики Беларусь». Награду...
 
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