Награждён бывший военком Городокского района

Валерий Шепелевич, с 1990 по 1995 г. руководивший Городокским райвоенкоматом, награжден нагрудным знаком «100 лет военным комиссариатам Республики Беларусь». Награду ему вручил военком района подполковник Александр Волков 5 декабря (на снимке).

За плечами подполковника в отставке — годы службы в различных уголках бывшего СССР: закрытом городе Красноярск-26, Бобруйске, Чериковском районе, Читинской области, Городке. Немало испытаний выпало на долю Валерия Николаевича, справляться с которыми ему всегда помогала семья. Наш райцентр для В.Н. Шепелевича, уроженца г. Хотимска Могилёвской области, стал второй родиной. Переехав сюда из Забайкальского военного округа в трудные годы распада Советского Союза, он смог поднять престиж воинской службы среди населения, показав собственным примером, что служба в армии — почетная обязанность каждого гражданина Беларуси.

— Валерий Николаевич внес ощутимый вклад в развитие военного комиссариата Городокского района и заслужил награду добросовестным выполнением своих обязанностей, — отметил Александр Волков.

Евгения САБИЦКАЯ.



