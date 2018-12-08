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Власти насчитали полмиллиона тунеядцев. Как число иждивенцев отличается по регионам
В базе данных незанятого в экономике населения, которую
Как в Беларуси пытаются сосчитать тунеядцев
В ноябре прошлого года глава Администрации президента Наталья Кочанова,
Ранее летом 2013 года тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович оценил количество тунеядцев в 445 тысяч человек. Осенью 2014 года Александр Лукашенко назвал цифру 400−500 тысяч и
Напомним, что по прошлому декрету № 3 налоговики
Сколько тунеядцев нашли в регионах по обновленному декрету?
В Витебской области в базу включили около 70 тысяч незанятых,
В Бресте в предварительной базе данных не занятых в экономике
В Барановичах в предварительной базе на 5 декабря
— Из базы данных в ближайшее время будут исключены те, у кого есть свой земельный участок, один из родителей детей до 7 лет, многодетных семей. В итоге останется выбрать из общего списка собственников жилья, — рассказал возглавляющий комиссию в Барановичах Григорий Кособуцкий, председатель городского Совета депутатов. — Понятно, что изменения произойдут и после Нового года, когда наступит время платить за коммунальные услуги по-новому: кто-то родится, кто-то уйдет из жизни, и это, разумеется, не может не отразиться на составе базы данных.
При этом в Барановичском районе в базе данных оказалось около 700 человек. Председатель барановичского районного Совета депутатов Сергей Слива уверен, что окончательная цифра будет в разы меньше: практически у каждого сельчанина есть свое приусадебное хозяйство.
Напомним, к занятым в экономике
По данным на 5 декабря 126 жителей Слуцкого района из тех, кто включен в базу неработающих, будут оплачивать 100% стоимости горячего водоснабжения,
Наталья Овсянникова привела пример, как жительницу района ошибочно включили в базу. «Девушка, студентка медицинского колледжа, вышла замуж, сменила фамилию и получила новый паспорт. Под новой фамилией она уже числится в базе как неработающая, хотя по факту это не так, — пояснила Наталья Овсянникова. — Есть категория людей, которые имеют земельный участок в городе под строительство жилья или ведут личное подсобное хозяйство, — данные по ним тоже перепроверяются по базе МБТИ и сельсоветов. Мы работаем, чтобы не заставить человека волноваться».
Напомним, в Беларуси с 1 декабря
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Некоторые регионы уже озвучили, сколько человек попало в базу данных незанятого в экономике населения.
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