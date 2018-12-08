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Движение "Желтых жилетов" во Франции становится менее массовым, но радикализируется - данные

09.12.2018 10:18 — Разное | Интерфакс  
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Начавшиеся месяц назад во Франции акции протеста против правительства движения "Желтые жилеты" постепенно становятся менее масштабными, однако интенсивность противостояния с полицией растет, свидетельствуют данные, публикуемые французскими силами безопасности.

Основные демонстрации проходят по субботам. Так, 17 ноября, в них приняли участие 287 тыс. человек, один человек погиб в результате несчастного случая, 409 получили ранения. 117 были задержаны, причем 73 из них было решено оставить под стражей.

24 ноября демонстрантов было значительно меньше: 160 тыс. 84 человек получили ранения, 339 задержаны, 307 из них оставлены под стражей.

На акциях протеста 1 декабря произошли очень жесткие столкновения с полицией в центре Парижа. В стране МВД насчитало 136 тыс. "Желтых жилетов", 263 человек были ранены, 682 задержаны, 630 из них были оставлены под стражей.

Наконец, 8 декабря, согласно последним официальным данным, насчитывалось 125 тыс. демонстрантов, 135 человек получили ранения. Стражи порядка приняли дополнительные меры безопасности в Париже и произвели 1385 задержаний, в 974 случаях людей оставили под стражей.

Таким образом, как отмечают парижские СМИ, число демонстрантов постепенно снижается, но при этом вернуть акциям протеста "Желтых жилетов" первоначальный "мирный" настрой пока не получается.

В сообщениях подчеркивается, что к этим данным следует относиться осторожно. Организаторы акций сообщают о значительно большем числе демонстрантов. Профсоюз французских полицейских тоже считает подсчеты МВД неточными. Например, согласно информации профсоюза, 24 ноября было не 160 тыс., а 750 тыс. демонстрантов.

Изначально демонстранты выражали протест против плана повышения налога на бензин. В итоге власти Франции согласились отказаться от этого плана. Тем не менее, со временем демонстранты стали выражать недовольство действиями правительства в целом. Ожидается, что в начале следующей недели президент Франции Эмманюэль Макрон выскажется по данной теме.

 
 
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Начавшиеся месяц назад во Франции акции протеста против правительства движения "Желтые жилеты" постепенно становятся менее масштабными, однако интенсивность...
 
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