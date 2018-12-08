БЖД меняет график движения международных поездов

В международном сообщении сохранены размеры движения поездов международных линий на основных пассажирообразующих направлениях в сообщении с Российской Федерацией, Украиной, Литовской и Латвийской Республиками, Казахстаном, Молдовой и странами Евросоюза, сообщили в пресс-службе ведомства.

Назначен поезд №328/327 Минск-Казань формирования Белорусской железной дороги, периодичностью один раз в неделю из Минска по средам, из Казани по пятницам по расписанию поезда №318/317 Барановичи-Караганды.

Изменен маршрут следования поезда №68/67 Брест-Саратов и установлен в сообщении Барановичи-Саратов (№308/307).

Поезду №317 Караганды-Барановичи с 9 декабря 2018 года изменено время прибытия на станцию Минск-Пассажирский в 05.13 (ранее в 03.42), время отправления в 05.58, прибытие поезда №317 на конечную станцию Барановичи-Полесские в 07.40.