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Китай запустил первый в мире зонд для обследования темной стороны Луны
09.12.2018 12:43 — Разное | Ежедневник
В субботу, 8 декабря, Китай запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны.
Запуск космического аппарата стал очередным шагом китайской космической программы, сообщил портал NASASpaceFlight.com.
"Зонд под названием Chang'e-4 должен сесть у Южного полюса Луны. Ранее космические аппараты уже осматривали темную поверхность Луны, но пока не приземлялись на ней. Зонд оборудован панорамной камерой и измерительными приборами", - говорится в сообщении.
Ожидается, что посадка зонда состоится в начале января в районе южного полюса Луны. Китай к 2020 году планирует отправить на Луну луноход, построить к 2022 году собственную космическую станцию, отправить к 2029 году исследовательскую миссию на Юпитер.
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В субботу, 8 декабря, Китай запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны.
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