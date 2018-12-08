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Китай запустил первый в мире зонд для обследования темной стороны Луны

09.12.2018 12:43 — Разное | Ежедневник  
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Китай запустил первый в мире зонд для обследования темной стороны Луны

В субботу, 8 декабря, Китай запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны.

Запуск космического аппарата стал очередным шагом китайской космической программы, сообщил портал NASASpaceFlight.com.

"Зонд под названием Chang'e-4 должен сесть у Южного полюса Луны. Ранее космические аппараты уже осматривали темную поверхность Луны, но пока не приземлялись на ней. Зонд оборудован панорамной камерой и измерительными приборами", - говорится в сообщении.

Ожидается, что посадка зонда состоится в начале января в районе южного полюса Луны. Китай к 2020 году планирует отправить на Луну луноход, построить к 2022 году собственную космическую станцию, отправить к 2029 году исследовательскую миссию на Юпитер.

 
 
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В субботу, 8 декабря, Китай запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны.
 
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