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Белоруска стала европейской «Мисс мира»

09.12.2018 12:29 — Разное | Партизан  
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В этом году в конкурсе «Мисс мира» победила Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Мария Василевич из Беларуси вошла в финале в пятерку лучших участниц и получила титул «Мисс мира – Европа». Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.

В финальном шоу участницы исполнили танцы народов мира, показали творческие номера и продемонстрировали вечерние платья, передает "Белсат".

Мария Василевич вышла на сцену в платье из блестящей ткани, которая под сценическим светом меняла оттенки – от бирюзового до синего.

Tut.by пишет, что дизайн платья разрабатывала Юлия Латушкина, оно – ассоциация с белорусскими озерами и реками.

В финале Мария Василевич вместе с девушками из Таиланда, Мексики, Уганды и Ямайки отвечала на вопросы жюри.

Чтобы понять вопрос, белоруске понадобился перевод.


«Мисс мира» – самый престижный конкурс красоты. Он проводится с 1951 года. В 2014-м организаторы отменили дефиле в купальниках из-за «несоответствия духу времени». В последние годы конкурс делает акцент на идею «красоты с целью», уделяя большое внимание благотворительным проектом конкурсанток. Так, победительница по условиям конкурса жертвует призовые на благотворительность и в течение года – до следующего конкурса – должна принимать участие в благотворительных акциях (ей оплатят жилье в Лондоне в течение года).



 
 
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В этом году в конкурсе «Мисс мира» победила Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Мария Василевич из Беларуси вошла в финале в пятерку лучших участниц и получила титул...
 
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