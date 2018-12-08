Белоруска стала европейской «Мисс мира»

"Белсат" . В финальном шоу участницы исполнили танцы народов мира, показали творческие номера и продемонстрировали вечерние платья, передает





Мария Василевич вышла на сцену в платье из блестящей ткани, которая под сценическим светом меняла оттенки – от бирюзового до синего.





Tut.by пишет, что дизайн платья разрабатывала Юлия Латушкина, оно – ассоциация с белорусскими озерами и реками. пишет, что дизайн платья разрабатывала Юлия Латушкина, оно – ассоциация с белорусскими озерами и реками.





В финале Мария Василевич вместе с девушками из Таиланда, Мексики, Уганды и Ямайки отвечала на вопросы жюри.





Чтобы понять вопрос, белоруске понадобился перевод.









«Мисс мира» – самый престижный конкурс красоты. Он проводится с 1951 года. В 2014-м организаторы отменили дефиле в купальниках из-за «несоответствия духу времени». В последние годы конкурс делает акцент на идею «красоты с целью», уделяя большое внимание благотворительным проектом конкурсанток. Так, победительница по условиям конкурса жертвует призовые на благотворительность и в течение года – до следующего конкурса – должна принимать участие в благотворительных акциях (ей оплатят жилье в Лондоне в течение года).







