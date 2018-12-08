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Белоруска стала европейской «Мисс мира»
В этом году в конкурсе «Мисс мира» победила Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Мария Василевич из Беларуси вошла в финале в пятерку лучших участниц и получила титул «Мисс мира – Европа». Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.
В финальном шоу участницы исполнили танцы народов мира, показали творческие номера и продемонстрировали вечерние платья, передает
Мария Василевич вышла на сцену в платье из блестящей ткани, которая под сценическим светом меняла оттенки – от бирюзового до синего.
В финале Мария Василевич вместе с девушками из Таиланда, Мексики, Уганды и Ямайки отвечала на вопросы жюри.
Чтобы понять вопрос, белоруске понадобился перевод.
«Мисс мира» – самый престижный конкурс красоты. Он проводится с 1951 года. В 2014-м организаторы отменили дефиле в купальниках из-за «несоответствия духу времени». В последние годы конкурс делает акцент на идею «красоты с целью», уделяя большое внимание благотворительным проектом конкурсанток. Так, победительница по условиям конкурса жертвует призовые на благотворительность и в течение года – до следующего конкурса – должна принимать участие в благотворительных акциях (ей оплатят жилье в Лондоне в течение года).
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В этом году в конкурсе «Мисс мира» победила Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Мария Василевич из Беларуси вошла в финале в пятерку лучших участниц и получила титул...
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