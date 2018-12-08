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В Польше на концерте хора российской армии скандировали «Руки прочь от Украины»
В Польше, в Быдгоще, во время концерта Ансамбля песни и танца российской армии имени Александрова, проукраинские активисты выскочили на сцену и скандировали «Руки прочь от Украины», сообщает
Между песнями двое поляков выскочили на сцену и развернули транспаранты. Мужчины скандировали: «Руки прочь от Украины» и «Слава украинцам, которые борются за нашу и вашу свободу». Публика приветствовала их аплодисментами.
Активистов вывела из зала охрана. Полиция переписала у них сведения и отпустила.
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В Польше, в Быдгоще, во время концерта Ансамбля песни и танца российской армии имени Александрова, проукраинские активисты выскочили на сцену и скандировали «Руки...
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