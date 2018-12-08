В Польше на концерте хора российской армии скандировали «Руки прочь от Украины»

Между песнями двое поляков выскочили на сцену и развернули транспаранты. Мужчины скандировали: «Руки прочь от Украины» и «Слава украинцам, которые борются за нашу и вашу свободу». Публика приветствовала их аплодисментами.





Активистов вывела из зала охрана. Полиция переписала у них сведения и отпустила.