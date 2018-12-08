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Умерла старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева

09.12.2018 12:18 — Разное | Партизан  
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Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ.



Людмила Алексеева была главой московской Хельсинкской группы и членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

"Долгие годы она была символом и добрым гением российского правозащитного движения, его опрой и знаменем. И как все люди ее поколения много пережившая, она никогда не теряла чувства времени и в любом возрасте была остро современна. Маленькая и хрупкая, она сделала защиту людей смыслом своей жизни, и защищала их мужественно и страстно. Она умела разговаривать с сильными мира сего. Она безошибочно чувствовала людей хороших и плохих. По-настоящему великая женщина своей страны и добрая бабушка для всех тех, кто ее близко знал", – заявил член Совета Николай Сванидзе.

Отмечается, что Алексеева ушла из жизни в 19:30 8 декабря в палате московской городской клинической больницы № 15 в результате продолжительной болезни.


Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году, окончила исторический факультет МГУ и аспирантуру Московского экономико-статистического института.

Участвовала в издании подпольного советского правозащитного бюллетеня "Хроники текущих событий", в 1976 году стала одним из учредителей правозащитной Московской Хельсинской группы. Через год её вынудили эмигрировать из страны.

За границей Алексеева изучала диссидентское движение, печаталась в различных изданиях и консультировала правозащитные организации. В 1993 году вернулась в РФ, где была избрана председателем Московской Хельсинской группой и занималась правозащитной деятельностью.

 
 
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Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ.
 
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