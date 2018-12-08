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В Армении стартовали первые в истории внеочередные парламентские выборы

09.12.2018 11:40 — Разное | Партизан  
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Армяне в воскресенье голосуют на внеочередных парламентских выборах, которые должны окончательно завершить полную смену власти в стране.



Об этом пишет BBC.

Одиннадцать партий и политических блоков участвуют в избирательной гонке, блок премьера Никола Пашиняна "Наш шаг", как ожидается, получит парламентское большинство.

Голосование началось в 06:00 по киевскому времени и завершится в 18:00. Результаты ожидаются в понедельник.

Пашинян, 43-летний редактор газеты, который стал оппозиционным политиком, подал в отставку в октябре с целью проведения в стране досрочных выборов, хотя остается действующим премьер-министром.


"Все политические партии были лишены времени, чтобы хорошо подготовиться к выборам", - сказал вице-президент Республиканской партии Армен Ашотян, который ранее руководил Арменией и до сих пор доминирует в парламенте.


 
 
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Армяне в воскресенье голосуют на внеочередных парламентских выборах, которые должны окончательно завершить полную смену власти в стране.
 
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