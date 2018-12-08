﻿ Свободный театр нашёл пять ЛГБТ-френдли баров на Зыбицкой. Из двадцати. 21.by
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Свободный театр нашёл пять ЛГБТ-френдли баров на Зыбицкой. Из двадцати

09.12.2018 12:35 — Разное | KYKY  
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Студенты театральной студии Fortinbras при Беларуском Свободном театре прошлись по барам на Зыбицкой с целью узнать, как там относятся к ЛГБТ-сообществу. Тем, кто относится положительно, предлагали приклеить на дверь наклейку «ЛГБТ-френдли». В итоге нашли пять таких заведений.

Всего студенты прошлись по 20-и точкам. В большинстве баров им ответили, что вопрос должно решать руководство. В пяти местах ответили, что относятся положительно, и приклеили стикеры. В спортивном баре «4-4-2» руководство и бармены настроены позитивно, но опасаются, что у ЛГБТ возникнут проблемы, потому что «фанаты – это такие мужики мужиками».

 

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Теги: Минск
 
 
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Студенты театральной студии Fortinbras при Беларуском Свободном театре прошлись по барам на Зыбицкой с целью узнать, как там относятся к ЛГБТ-сообществу. Тем, кто...
 
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