Абрамовичу больше не рады. Британия усилит давление на «пропутинских» бизнесменов

Британская газета The Telegraph пишет , что премьер-министр Тереза Мэй утвердила список из шести российских бизнесменов, которых считают приближёнными к Путину. Из-за этого на них усилят давление − их имущество и деньги тщательно проверят, а визы временно отзовут, пишет meduza.

О каких бизнесменах идёт речь

Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси»;

Олег Дерипаса, экс-президент «Русала»;

Алишер Усманов, основатель группы компаний USM Holdings;

Аркадий и Борис Ротенберги;

Игорь Сечин, глава «Роснефти»;

Отметим, что Ротенберги и Сечин уже находятся под санкциями США и ЕС. По словам источника в британском правительстве, причина введения санкций против бизнесменов − их «крайне близкие деловые отношения с президентом России Владимиром Путиным». Власти считают, что они могли, среди прочего, использовать свои деньги в интересах государства и выполнить различные поручения из Кремля.

Какие против них введут санкции

Бизнесменам ограничат право свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах. У них отзовут визы, проверят происхождение активов и законность их покупки. Британцы попросят США и ЕС сделать аналогичное. The Telegraph уже успел пообщаться с представителями некоторых бизнесменов. В «Челси» журналистам заявили, что Абрамович не входит в ближний круг Путина, а представитель Усманова сказал, что бизнесмен «не занимается активной поддержкой политиков».

Причина таких действий − отравление в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Из-за действия «Новичка» пострадали несколько граждан Великобритании, а одна женщина и вовсе умерла. Британия обвиняет в отравлении русских агентов ГРУ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина . США, Франция, Германия и Канада поддержали эти предположения, большинство стран Евросоюза начали высылать российских дипломатов, а США ввели новый пакет санкций.