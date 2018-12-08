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Абрамовичу больше не рады. Британия усилит давление на «пропутинских» бизнесменов

09.12.2018 11:54 — Разное | KYKY  
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Британская газета The Telegraph пишет, что премьер-министр Тереза Мэй утвердила список из шести российских бизнесменов, которых считают приближёнными к Путину. Из-за этого на них усилят давление − их имущество и деньги тщательно проверят, а визы временно отзовут, пишет meduza.

О каких бизнесменах идёт речь

  • Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси»;
  • Олег Дерипаса, экс-президент «Русала»;
  • Алишер Усманов, основатель группы компаний USM Holdings;
  • Аркадий и Борис Ротенберги;
  • Игорь Сечин, глава «Роснефти»;

Отметим, что Ротенберги и Сечин уже находятся под санкциями США и ЕС. По словам источника в британском правительстве, причина введения санкций против бизнесменов − их «крайне близкие деловые отношения с президентом России Владимиром Путиным». Власти считают, что они могли, среди прочего, использовать свои деньги в интересах государства и выполнить различные поручения из Кремля.

Какие против них введут санкции

Бизнесменам ограничат право свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах. У них отзовут визы, проверят происхождение активов и законность их покупки. Британцы попросят США и ЕС сделать аналогичное. The Telegraph уже успел пообщаться с представителями некоторых бизнесменов. В «Челси» журналистам заявили, что Абрамович не входит в ближний круг Путина, а представитель Усманова сказал, что бизнесмен «не занимается активной поддержкой политиков».

Причина таких действий − отравление в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Из-за действия «Новичка» пострадали несколько граждан Великобритании, а одна женщина и вовсе умерла. Британия обвиняет в отравлении русских агентов ГРУ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. США, Франция, Германия и Канада поддержали эти предположения, большинство стран Евросоюза начали высылать российских дипломатов, а США ввели новый пакет санкций.

 
 
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Британская газета The Telegraph пишет, что премьер-министр Тереза Мэй утвердила список из шести российских бизнесменов, которых считают приближёнными к Путину. Из-за...
 
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