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Абрамовичу больше не рады. Британия усилит давление на «пропутинских» бизнесменов
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Британская газета The Telegraph
О каких бизнесменах идёт речь
Отметим, что Ротенберги и Сечин уже находятся под санкциями США и ЕС. По словам источника в британском правительстве, причина введения санкций против бизнесменов − их «крайне близкие деловые отношения с президентом России Владимиром Путиным». Власти считают, что они могли, среди прочего, использовать свои деньги в интересах государства и выполнить различные поручения из Кремля.
Какие против них введут санкции
Бизнесменам ограничат право свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах. У них отзовут визы, проверят происхождение активов и законность их покупки. Британцы попросят США и ЕС сделать аналогичное. The Telegraph уже успел пообщаться с представителями некоторых бизнесменов. В «Челси» журналистам заявили, что Абрамович не входит в ближний круг Путина, а представитель Усманова сказал, что бизнесмен «не занимается активной поддержкой политиков».
Причина таких действий − отравление в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Из-за действия «Новичка» пострадали несколько граждан Великобритании, а одна женщина и вовсе умерла. Британия обвиняет в отравлении русских агентов ГРУ
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Британская газета The Telegraph пишет, что премьер-министр Тереза Мэй утвердила список из шести российских бизнесменов, которых считают приближёнными к Путину. Из-за...
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