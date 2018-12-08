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Следователи по делу "Скрипалей" подозревают Россию еще в двух убийствах - СМИ

09.12.2018 12:25 — Разное | Интерфакс  
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Британская полиция расследует возможную причастность России к смерти двух бизнесменов на территории Британии, совершенных до отравления Скрипалей в марте 2018 года, сообщает в воскресенье газета "Сандэй таймс".

"В одном из расследований рассматривается возможная связь российских агентов, которые в определенное время въезжали и выезжали из Британии, с подозрительными смертями (двух британских граждан - ИФ)", - приводит издание слова неназванного источника.

"Некоторые смерти не нашли объяснения и выглядят подозрительно, в том числе, что касается (бизнесменов - ИФ) Александра Перепеличного и Скота Янга", - подчеркнул источник.

По данным издания, смерти бизнесменов были обозначены британскими следователями по делу "Скрипалей" как "подозрительные" и в настоящее время полиция вновь ищет возможных свидетелей произошедшего.

Бизнесмен А.Перепеличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет. Вскоре в СМИ появились предположения о том, что его смерть была насильственной. По информации газеты "Индепендент", А.Перепеличный до переезда в Британию имел связи с чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии А.Перепеличный выступил с показаниями против этих чиновников.

Бизнесмен С.Янг, имевший дружеские связи с Борисом Березовским, в 2014 году выпал из окна. СМИ назвали его смерть необъяснимой и не исключили версию убийства.

 
 
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Британская полиция расследует возможную причастность России к смерти двух бизнесменов на территории Британии, совершенных до отравления Скрипалей в марте 2018...
 
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