Российские политики и общественные деятели отмечают уникальную роль Людмилы Алексеевой в российском правозащитном движении.

"Людмила Алексеева - благороднейший и достойный человек нашего времени. Будучи великой и беспримерно отважной Личностью, она всю жизнь действовала по совести - не рассчитывая на сиюминутный результат, понимая, как трудно приживается идея прав человека на нашей планете. Людмила Алексеева была олицетворением этой благородной идеи", - сказал лидер "Яблока" Григорий Явлинский, слова которого приводят в пресс-службе партии.

"А еще Людмила Михайловна была очень доброй, чрезвычайно дружелюбной и гостеприимной. Неповторимой. Вечная память", - добавил он.

Член движения "Солидарность", муниципальный депутат Илья Яшин сказал "Интерфаксу", что Л.Алексеева была человеком "без преувеличения исторического масштаба, стояла у истоков правозащитного движения, была руководителем крупнейшей правозащитной организации, внесла огромный вклад в защиту прав человека в нашей стране".

Лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков сказал агентству, что для него Л.Алексеева "не только легендарная правозащитница и основательница Московской Хельсинкской группы, но еще и человек, которого я знал лично, который поддерживал меня в политике и которого теперь будет очень не хватать".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал Л.Алексееву примером невероятной принципиальности и стойкости, "которые не смогли найти в себе большинство ее сверстников, ни, тем более, люди моего поколения".

"Есть такое избитое выражение "нравственный камертон", она была именно такой. Людмила Михайловна победила темные времена и темных людей. Приношу глубокие соболезнования ее близким (и всем нам)", - написал Б.Титов в своем "Фейсбуке".