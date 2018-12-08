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Жительница Ивацевичского района спасла двух человек на пожаре

09.12.2018 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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08.12.2018 года в 23-23 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Гортоль, ул. Партизанская.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61381.php

Жительница Ивацевичского района спасла двух человек на пожаре

По прибытии к месту вызова установлено, что кровля дома полностью охвачена огнем, хозяева на улице.

Дом жилой, деревянный, хозяйка - пенсионерка 1928 г.р., проживает совместно с внуком, 1976 г.р.

До прибытия подразделений МЧС очевидица пожара, 1969 г.р., из горящего дома спасла хозяйку дома и ее внука (входная дверь была открыта, мужчина лежал в коридоре, хозяйка находилась на кровати в комнате). Спасенные осмотрены бригадой СМП, в госпитализации не нуждались.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61381.php

Жительница Ивацевичского района спасла двух человек на пожаре

Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС.

В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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08.12.2018 года в 23-23 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Гортоль, ул. Партизанская. По прибытии к месту вызова установлено, что...
 
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