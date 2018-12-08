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Жительница Ивацевичского района спасла двух человек на пожаре
09.12.2018 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
08.12.2018 года в 23-23 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Гортоль, ул. Партизанская.
По прибытии к месту вызова установлено, что кровля дома полностью охвачена огнем, хозяева на улице.
Дом жилой, деревянный, хозяйка - пенсионерка 1928 г.р., проживает совместно с внуком, 1976 г.р.
До прибытия подразделений
Пожар локализован и ликвидирован подразделениями
В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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08.12.2018 года в 23-23 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: д. Гортоль, ул. Партизанская. По прибытии к месту вызова установлено, что...
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