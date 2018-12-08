Опять подорожал общественный транспорт. А можно ли использовать старые талончики?

У брестчанина Лявона П. возник вопрос: «Разбирая бабушкины бумаги, обнаружил много старых непогашенных талончиков на проезд в автобусе и троллейбусе. Хотелось бы узнать, можно ли ими воспользоваться сейчас и не возникнут ли вопросы у контролёров?»



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В коммерческой службе «Брестгортранса» сообщили:

- Старые талончики, увы, уже недействительны. Троллейбусные и автобусные парки в результате реорганизации объединены в одно предприятие, а льготные талоны с половинной оплатой проезда для определённых категорий пассажиров давно отменили. Единственное место, куда с удовольствием возьмут раритетные проездные документы, это наш ведомственный музей.





Обратил внимание, что раньше талоны «Брестгортранса» были с коричневым фоном, а теперь с синим. Хотя дизайн немного поменялся, по логике вещей, все такие талоны должны быть рабочими, ведь деньги пошли в одну кассу.



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Рассматривая старые проездные документы, на которых напечатаны большие буквы «А» и «Т», вспомнил историю их возникновения. Художник газеты «Брестский курьер» Владимир Чуглазов по дороге на работу был оштрафован контролёрами за то, что ехал в автобусе по троллейбусному талону. Действительно, по дизайну проездные документы двух предприятий были схожи, рассмотреть мелкую надпись на талончике или «рога» на рисунке троллейбуса мог только очень зоркий человек. Об этом написали заметку в газете, в которой художник внёс рационализаторское предложение: для обозначения автобуса и троллейбуса печатать на талончиках соответственно большие буквы А и Т. Транспортники откликнулись на публикацию и вскоре в обращение вышли проездные талоны с новым дизайном. Кстати, насколько я помню, контролёры не придирались, если человек компостировал два льготных талончика вместо одного полного.