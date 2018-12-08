Йоханнес Бё с преимуществом в 0,1 секунды выиграл преследование в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в драматичной борьбе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.



Фото: biathlonworld.com

Бё-младший (1+0+0+2) выиграл спринт и с большим преимуществом лидировал перед последним рубежом, но, допустив два промаха, подпустил к себе россиянина Александра Логинова и француза Кентена Фийона-Майе. Тройка вместе начала штурмовать холм перед финишной прямой, но на вершине Логинов споткнулся и потерял несколько секунд. В спринтерской разборке норвежец был немного быстрее, опередив Фийона-Майе (0+0+0+0) на 0,1 секунды. Третье место занял Логинов (0+0+1+0).

Мартен Фуркад допустил четыре промаха, покинул стойку 29-м и сошел с дистанции.

Белорус Антон Смольский потерял много времени из-за падения на первом круге, а затем заработал еще 4 (1+2+0+1) штрафных круга. В итоге он финишировал 55-м.