|
Чиновники продолжают пополнять базы тунеядцев в регионах
В базу данных незанятого в экономике населения, которую запустили 1 декабря этого года, включено аж полмиллиона человек. Некоторые регионы уже озвучили, сколько людей предварительно попали в так называемую базу тунеядцев.
Списки до сих пор уточняются, поэтому они могут существенно измениться, пишет
Как в Беларуси пытаются подсчитать тунеядцев
«Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает "Белсат".
В ноябре прошлого года глава Администрации Лукашенко Наталья Качанова, говоря о разработке новой концепции декрета № 3, отметила, что в Беларуси около 500 тысяч человек, не занятых в экономике. Подобную цифру ранее озвучивал и бывший премьер-министр Михаил Мясникович. А Александр Лукашенко приказал вовлечь их «именем революции в работу», а также «заставить этих людей работать и прекратить раздавать бесплатно блага тем, кто не работает».
Сколько тунеядцев нашли в регионах?
В Витебской области в базу включили около 70 тысяч человек, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома. Специалисты уточняют, что «это те люди, о которых нет данных в соответствующих ресурсах».
В Бресте в предварительной базе данных не занятых в экономике числятся свыше 20 тысяч жителей, рассказал начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Михаил Романюк. Всего только около 200 брестчан, находящиеся в предварительных списках тунеядцев, уже вскоре получат жировки с уведомлением о 100% оплаты за горячую воду.
В Барановичах в базу по состоянию на 5 декабря включено около 12 800 людей. А вот в районе насчитали всего лишь около 700 тунеядцев. Председатель Барановичского районного Совета депутатов Сергей Слива уверен, что окончательная цифра будет меньше: практически у каждого сельчанина есть свое приусадебное хозяйство.
По состоянию на 5 декабря 126 жителей Слуцкого района из тех, кто включен в базу неработающих, будут оплачивать 100% стоимости горячего водоснабжения, сообщила Наталья Овсянникова, председатель комиссии по содействию занятости населения Слуцкого района.
«Нужно понимать, что 126 человек — это только те, кто не работает и является плательщиком коммунальных услуг. Других категорий неработающих намного больше. Комиссия постоянно анализирует данные по не занятым в экономике, кого-то исключаем, кого-то добавляем», – уточнила Наталья Овсянникова.
Кто является тунеядцем
В базу тунеядцев вносится домашний адрес, дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. Белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев.
Согласно нормам декрета, к занятым в экономике относят тех, кто занимается производством продукции растениеводства (кроме продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В базу данных незанятого в экономике населения, которую запустили 1 декабря этого года, включено аж полмиллиона человек. Некоторые регионы уже озвучили, сколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)