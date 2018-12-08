Чиновники продолжают пополнять базы тунеядцев в регионах

Как в Беларуси пытаются подсчитать тунеядцев





«Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает "Белсат".





В ноябре прошлого года глава Администрации Лукашенко Наталья Качанова, говоря о разработке новой концепции декрета № 3, отметила, что в Беларуси около 500 тысяч человек, не занятых в экономике. Подобную цифру ранее озвучивал и бывший премьер-министр Михаил Мясникович. А Александр Лукашенко приказал вовлечь их «именем революции в работу», а также «заставить этих людей работать и прекратить раздавать бесплатно блага тем, кто не работает».





Сколько тунеядцев нашли в регионах?





В Витебской области в базу включили около 70 тысяч человек, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома. Специалисты уточняют, что «это те люди, о которых нет данных в соответствующих ресурсах».





В Бресте в предварительной базе данных не занятых в экономике числятся свыше 20 тысяч жителей, рассказал начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Михаил Романюк. Всего только около 200 брестчан, находящиеся в предварительных списках тунеядцев, уже вскоре получат жировки с уведомлением о 100% оплаты за горячую воду.





В Барановичах в базу по состоянию на 5 декабря включено около 12 800 людей. А вот в районе насчитали всего лишь около 700 тунеядцев. Председатель Барановичского районного Совета депутатов Сергей Слива уверен, что окончательная цифра будет меньше: практически у каждого сельчанина есть свое приусадебное хозяйство.













По состоянию на 5 декабря 126 жителей Слуцкого района из тех, кто включен в базу неработающих, будут оплачивать 100% стоимости горячего водоснабжения, сообщила Наталья Овсянникова, председатель комиссии по содействию занятости населения Слуцкого района.

«Нужно понимать, что 126 человек — это только те, кто не работает и является плательщиком коммунальных услуг. Других категорий неработающих намного больше. Комиссия постоянно анализирует данные по не занятым в экономике, кого-то исключаем, кого-то добавляем», – уточнила Наталья Овсянникова.





Кто является тунеядцем





В базу тунеядцев вносится домашний адрес, дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. Белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев.



