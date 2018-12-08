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Власти придумали, как утихомирить экологические протесты

09.12.2018 14:15 — Разное | Партизан  
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Власти устали от экологических протестов?

В Палате Представителей готова к рассмотрению новая редакция Закона «Об охране окружающей среды». Из нее убрали наше право противостоять строительству под нашими окнами вредных заводов. Оставили только возможность жаловаться на уже возведенные площади, передает "Белсат".

 
 
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Власти устали от экологических протестов?
 
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