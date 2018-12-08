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Власти придумали, как утихомирить экологические протесты
Власти устали от экологических протестов?
В Палате Представителей готова к рассмотрению новая редакция Закона «Об охране окружающей среды». Из нее убрали наше право противостоять строительству под нашими окнами вредных заводов. Оставили только возможность жаловаться на уже возведенные площади, передает
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Власти устали от экологических протестов?
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