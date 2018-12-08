



В понедельник 10 декабря Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента, главы государств подробно обсудят ход реализации прежних договоренностей, достигнутых во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года, а также последующих белорусско-суданских контактов на других уровнях.

В центре внимания будут и наиболее перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области. На переговорах, которые пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, также будут подниматься вопросы политического взаимодействия между Беларусью и Суданом.

Президенты обсудят международную проблематику. Ожидается, что Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир по итогам переговоров примут совместное заявление.

В их присутствии стороны подпишут ряд международных документов о сотрудничестве в различных областях. Программой официального визита суданского лидера запланированы и другие мероприятия. Он примет участие в церемонии официального открытия посольства Судана, встретится с высокими должностными лицами.