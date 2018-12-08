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Главная новогодняя ёлка Калинковичского района

09.12.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Главная новогодняя ёлка Калинковичского района

Главная новогодняя ёлка района предстала во всей красе на площади им. Ленина. Ее привезли еще в понедельник из агрогородка Горочичи. Судя по срезу ствола, возраст новогодней красавицы около 45 лет, а в высоту она достигает более 20 метров.

Все эти дни  мы следили за тем, как работники КУП «Коммунальник Калинковичский», имеющие многолетний опыт установки главной новогодней ёлки, занимались ее подъемом, укреплением и украшением. И вот теперь она предстала взору жителей района и гостей нашего города в окончательном праздничном виде – увенчанная новогодней пятиконечной звездой и украшенная цветовыми гирляндами.

 
 
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Главная новогодняя ёлка района предстала во всей красе на площади им. Ленина. Ее привезли еще в понедельник из агрогородка Горочичи.
 
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