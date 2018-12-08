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В Минске после Европейских игр может появится новый футбольный манеж

09.12.2018 15:19 — Разное | Tut.by  
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8 декабря премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил студенческую деревню в Минске. Руководитель правительства ознакомился с инфраструктурой и побывал в ледовом дворце, предполагаемом для организации питания участников II Европейских игр, сообщает пресс-служба Совмина.


Сергей Румас. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сергей Румас заслушал доклад председателя Минского горисполкома Анатолия Сивака  о планируемой подготовке объекта с целью его использования для организации питания участников игр. Во время обсуждения прозвучало предложение о возведении для этих нужд на территории деревни отдельного крытого воздухоопорного сооружения, которое впоследствии будет использоваться в качестве футбольного манежа. Руководитель правительства поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

Премьер-министр обратил особое внимание, что все объекты инфраструктуры, возводимые для проведения Европейских игр, а также оборудование во временной инфраструктуре в дальнейшем должны быть активно задействованы.

 
Теги: Минск
 
 
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Прозвучало предложение о возведении крытого воздухоопорного сооружения, которое впоследствии будет использоваться в качестве футбольного манежа.
 
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