В Минске после Европейских игр может появится новый футбольный манеж

8 декабря премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил студенческую деревню в Минске. Руководитель правительства ознакомился с инфраструктурой и побывал в ледовом дворце, предполагаемом для организации питания участников II Европейских игр, сообщает пресс-служба Совмина.



Сергей Румас. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сергей Румас заслушал доклад председателя Минского горисполкома Анатолия Сивака о планируемой подготовке объекта с целью его использования для организации питания участников игр. Во время обсуждения прозвучало предложение о возведении для этих нужд на территории деревни отдельного крытого воздухоопорного сооружения, которое впоследствии будет использоваться в качестве футбольного манежа. Руководитель правительства поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

Премьер-министр обратил особое внимание, что все объекты инфраструктуры, возводимые для проведения Европейских игр, а также оборудование во временной инфраструктуре в дальнейшем должны быть активно задействованы.