|
СК Беларуси к Международному дню борьбы с коррупцией выпустил видеоролик "Получение взятки - до 15 лет #неочень приятного отдыха"
Следственный комитет Беларуси к Международному дню борьбы с коррупцией создал и разместил на Youtube-канале ведомства видеоролик под названием "Получение взятки - до 15 лет #неочень приятного отдыха".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК Беларуси к Международному дню борьбы с коррупцией выпустил видеоролик "Получение взятки - до 15 лет #неочень приятного отдыха"
Следственный комитет Беларуси к Международному дню борьбы с коррупцией создал и разместил на Youtube-канале ведомства видеоролик под названием "Получение взятки - до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)