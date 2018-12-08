Президенты Беларуси и Судана проведут переговоры в Минске, в том числе по вопросу добычи полезных ископаемых

Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир посетит с официальным визитом Беларусь и обсудит с главой белорусского государства Александром Лукашенко перспективные направления сотрудничества.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, который будет находиться в Республике Беларусь с официальным визитом», - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства в воскресенье.

Президенты подробно обсудят ход реализации прежних договоренностей, достигнутых во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года, а также последующих белорусско-суданских контактов на других уровнях. «В центре внимания будут и наиболее перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области», - проинформировали в пресс-службе.

На переговорах, которые пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, также будут подниматься вопросы политического взаимодействия между Беларусью и Суданом, президенты обсудят международную проблематику, добавили там.

Ожидается, что главы государств по итогам переговоров примут совместное заявление. В их присутствии стороны подпишут ряд международных документов о сотрудничестве в различных областях, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.