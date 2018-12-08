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В Ивацевичском районе женщина спасла из огня пенсионерку и ее 42-летнего внука

09.12.2018 15:30 — Разное | UDF  
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Фото: 112.by
В Ивацевичском районе женщина спасла из огня пенсионерку и ее 42-летнего внука, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Партизанской в деревне Гортоль поступило в Ивацевичский РОЧС в субботу, 8 декабря в 23.23.

Когда спасатели прибыли на место, кровля дома была полностью охвачена огнем, хозяева — пенсионерка 1928 года рождения и ее внук 1976 года рождения — были на улице. Их до прибытия подразделений МЧС спасла из горящего дома женщина 1969 года рождения — входная дверь была открыта, мужчина лежал в коридоре, хозяйка находилась на кровати в комнате. Спасенные осмотрены бригадой скорой, в госпитализации не нуждались.

Пожар локализовали и ликвидировали подразделения МЧС. Огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Причина пожара устанавливается.

 
 
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В Ивацевичском районе женщина спасла из огня пенсионерку и ее 42-летнего внука.
 
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