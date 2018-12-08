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Чиновники продолжают пополнять базы тунеядцев в регионах

09.12.2018 15:25 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY
В базе данных не занятого в экономике населения, которую запустили с 1 декабря, оказалось 500 тысяч человек. «Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — завила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Некоторые регионы уже озвучили, сколько человек предварительно попало в базу. При этом списки уточняются, поэтому они могут заметно сократиться.


Как в Беларуси пытаются сосчитать тунеядцев

В ноябре прошлого года глава Администрации президента Наталья Кочанова, рассказывая о разработке новой концепции декрета № 3, отметила, что в Беларуси порядка 500 тыс. не работающих человек. Это в 2 раза больше, чем прогнозировали в Минтруда.

Ранее летом 2013 года тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович оценил количество тунеядцев в 445 тысяч человек. Осенью 2014 года Александр Лукашенко назвал цифру 400−500 тысяч и потребовал вовлечь их «именем революции в работу», а также «заставить этих людей работать и прекратить раздавать бесплатно блага тем, кто не работает».

Напомним, что по прошлому декрету № 3 налоговики направили порядка 470 тысяч извещений на уплату сбора за неучастие в финансировании госрасходов.


Сколько тунеядцев нашли в регионах по обновленному декрету?

В Витебской области в базу включили около 70 тысяч незанятых, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома. Специалисты уточняют, что «это те люди, о которых нет данных в соответствующих ресурсах».

В Бресте в предварительной базе данных не занятых в экономике числятся свыше 20 тысяч жителей, рассказал вчера начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Михаил Романюк. Около 200 брестчан, находящихся в предварительных списках «тунеядцев», как сообщается, уже вскоре получат жировки с уведомлением. Сейчас комиссии и коммунальники «пытаются отработать механизм уведомления граждан, которые попадут в базу данных обоснованно».

В Барановичах в предварительной базе на 5 декабря было около 12 800 человек.

— Из базы данных в ближайшее время будут исключены те, у кого есть свой земельный участок, один из родителей детей до 7 лет, многодетных семей. В итоге останется выбрать из общего списка собственников жилья, — рассказал возглавляющий комиссию в Барановичах Григорий Кособуцкий, председатель городского Совета депутатов. — Понятно, что изменения произойдут и после Нового года, когда наступит время платить за коммунальные услуги по-новому: кто-то родится, кто-то уйдет из жизни, и это, разумеется, не может не отразиться на составе базы данных.

При этом в Барановичском районе в базе данных оказалось около 700 человек. Председатель барановичского районного Совета депутатов Сергей Слива уверен, что окончательная цифра будет в разы меньше: практически у каждого сельчанина есть свое приусадебное хозяйство.

Напомним, к занятым в экономике относят тех, кто занимается производством продукции растениеводства (кроме продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома.

По данным на 5 декабря, 126 жителей Слуцкого района из тех, кто включен в базу неработающих, будут оплачивать 100% стоимости горячего водоснабжения, сообщила Наталья Овсянникова, председатель комиссии по содействию занятости населения Слуцкого района. «Нужно понимать, что 126 человек — это только те, кто не работает и является плательщиком коммунальных услуг, — уточнила Наталья Овсянникова. — Других категорий неработающих намного больше, но об этой цифре мы пока говорить не будем. Комиссия постоянно анализирует данные по не занятым в экономике, кого-то исключаем, кого-то добавляем».

Наталья Овсянникова привела пример, как жительницу района ошибочно включили в базу. «Девушка, студентка медицинского колледжа, вышла замуж, сменила фамилию и получила новый паспорт. Под новой фамилией она уже числится в базе как неработающая, хотя по факту это не так, — пояснила Наталья Овсянникова. — Есть категория людей, которые имеют земельный участок в городе под строительство жилья или ведут личное подсобное хозяйство — данные по ним тоже перепроверяются по базе МБТИ и сельсоветов. Мы работаем, чтобы не заставить человека волноваться».

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В базу тунеядцев вносится их Ф.И.О., дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. Белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев, — на Едином портале электронных услуг.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В базе данных не занятого в экономике населения, которую запустили с 1 декабря, оказалось 500 тысяч человек.
 
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