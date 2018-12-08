ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержан актер, участвовавший в акции в поддержку ЛГБТ

09.12.2018 15:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: spring96.org
А Минске задержан один из участников акции "Деконструкция милиционера" дополнено.

Правозащитникам "Весны" стало известно, что сотрудниками милиции задержан актер театра Fortinbras, один из тех, кто принимал участие в акции «Деконструкция милиционера» 6 декабря. Акция была посвящена поддержанию ЛГБТ-сообществу.

Сейчас активист находится в Центральном РУВД. По предварительной информации его обвиняют в нарушении ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

После составления протокола активист был доставлен в Центр изоляции правонарушителей в Минске. Предполагается, что в понедельник состоится рассмотрение административного дела против него в суде Центрального района.

Позже стало известно, что еще одному активисту, который принимал участие в акции, позвонили с неизвестного номера и пригласили в РОВД.

Напомним, 6 декабря Свободный театр опубликовал в своем «Фейсбуке» видео акции «Деконструкция милиционера», которая прошла в минувшую среду в Минске, пишет Белсат. Студенты актерской студии в специальных мундирах с погонами в цветах радужного флага задерживали людей за «несоразмеренное настроение», спрашивали о улыбке, танцевали и раздавали свистки: «Дуйте в них каждый раз, когда видите печального человека», - говорили они прохожим.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержан один из участников акции "Деконструкция милиционера" дополнено.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске после Европейских игр может появится новый футбольный манеж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика