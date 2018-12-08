В Минске задержан актер, участвовавший в акции в поддержку ЛГБТ

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Правозащитникам "Весны" стало известно, что сотрудниками милиции задержан актер театра Fortinbras, один из тех, кто принимал участие в акции «Деконструкция милиционера» 6 декабря. Акция была посвящена поддержанию ЛГБТ-сообществу.Сейчас активист находится в Центральном РУВД. По предварительной информации его обвиняют в нарушении ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).После составления протокола активист был доставлен в Центр изоляции правонарушителей в Минске. Предполагается, что в понедельник состоится рассмотрение административного дела против него в суде Центрального района.Позже стало известно, что еще одному активисту, который принимал участие в акции, позвонили с неизвестного номера и пригласили в РОВД.Напомним, 6 декабря Свободный театр опубликовал в своем «Фейсбуке» видео акции «Деконструкция милиционера», которая прошла в минувшую среду в Минске, пишет Белсат. Студенты актерской студии в специальных мундирах с погонами в цветах радужного флага задерживали людей за «несоразмеренное настроение», спрашивали о улыбке, танцевали и раздавали свистки:говорили они прохожим.